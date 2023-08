Si ribalta con l’auto, ferita una ragazza di 37 anni. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi. La donna stava viaggiando nei pressi di Marsaglia quando per motivi da chiarire ha perso il controllo della vettura e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che l’hanno aiutata a lasciare l’abitacolo. I sanitari del 118 hanno poi condotto la 37enne in eliambulanza a Piacenza. Non si trova in gravi condizioni.