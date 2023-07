Auto ferma in autostrada, due tir la travolgono: feriti zia e nipote nella notte – FOTO

L’auto ferma per un incidente in autostrada, viene travolta da un tir. Il grave incidente è avvenuto questa notta lungo il tratto piacentino dell’autostrada A1, tra Fiorenzuola e Piacenza.

Un ragazzo di 35 stava guidando, con a bordo una familiare di 71 anni, entrambi della provincia di Pescara, quando per motivi da chiarire ha perso il controllo della vettura. Pare così che l’auto si sia “appoggiata” al guard rail impedendo alla passeggera di lasciare l’abitacolo. Il conducente è sceso dalla vettura e ha iniziato a sbracciarsi come per segnalare il pericolo.

Per motivi da chiarire, però, il conducente di un tir non è riuscito a evitare l’auto e l’ha urtata. Stessa cosa ha fatto un mezzo pesante poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Il giovane non ha riportato lesioni, mentre la 71 ha riportato ferite serie anche se non sarebbe in pericolo di vita. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno soccorso la 71enne di fatto liberandola dall’abitacolo distrutto.