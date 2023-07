Kickboxing – Sei medaglie per la Yama Arashi in Coppa del Mondo in Ungheria

Coppa del Mondo con il sorriso per la Yama Arashi a Budapest, sede dell’Hungarian Open, tappa del circuito WAKO di kickboxing. La spedizione piacentina guidata dal maestro Gianfranco Rizzi comprendeva complessivamente sei atleti e ha fruttato un bottino importante, con 4 argenti e 2 bronzi per un totale di 6 allori.

“Considerato che in questa trasferta abbiamo dovuto fare a meno dei campioni europei Camilla Marenghi e Ioan Gherasim, bloccati da motivi di lavoro, i risultati ottenuti sono più che lusinghieri; mi sono congratulato con tutti i ragazzi per i progressi che hanno dimostrato”.

Nella prima giornata, spazio ai combattimenti fino alla cintura verde. Nel Point Fight, Andrea Contardi ha conquistato l’argento sopra i 74 chilogrammi e il bronzo nella categoria -74 chili. Nella stessa giornata, bronzo anche per Dennis Floridia nel Kick Light.

Tra gli atleti esperti della Yama Arashi (cinture blu, marroni e nere), il più giovane portacolori piacentino Edoardo Ferrari ha combattuto con poca fortuna nel Point Fight e nel Light Contact, maturando comunque esperienza. Argento nel Kick Light nella categoria -46 chilogrammi per Layla El Hayek, limitata da un malessere in finale e costretta al ritiro a tutela della sua salute. Argento anche per la sorella maggiore Somaya El Hayek, seconda nel Light Contact al limite dei 60 chilogrammi. Grande performance anche per Federico Fornaro, in gara in due categorie di peso del Point Fighting. Nella sua categoria è giunto ai quarti di finale, per poi cogliere un grande secondo posto nella categoria superiore (limite dei 79 chilogrammi), cedendo solamente di misura allo sloveno Tilen Zajc, campione del mondo in carica.

