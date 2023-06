Baseball, Serie B – Domenica 2 luglio al De Benedetti si gioca Piacenza-Ares

Vietato sbagliare. Da ora in avanti questo motto deve essere legge nell’ambiente biancorosso. Se è vero che la doppia sconfitta della Catalana ad opera di Fossano ha consentito al Piacenza Baseball di accorciare ad una sola distanza dal secondo posto occupato dai sardi, è altrettanto vero che la sconfitta in gara due ad Avigliana ha il sapore di una grossa occasione mancata.

Con otto partite ancora da giocare di qui alla fine della regular season, se si vuole continuare a coltivare ambizioni di playoff, non ci si possono più permettere passi falsi a cominciare da domenica 2 luglio, quando i biancorossi affronteranno sul terreno amico l’Ares Milano. All’andata la prova offerta dal Piacenza nell’arco del doppio incontro fu probabilmente la peggiore vista finora: attacco inerte, difesa traballante e mentalità remissiva. Ingredienti che finirono inevitabilmente per spianare ai milanesi, che al contrario mostrarono in campo il loro meglio, la strada del doppio successo.

Piacenza dunque chiamato al riscatto, sempre pensando che la classifica non dipende più dai propri risultati e che è quasi obbligatorio vincere ogni domenica per insediarsi in uno dei primi due posti della classifica, osservando con interesse i risultati di Milano 1946 e Catalana.

Programma

Piacenza-Ares MI; Catalana Alghero-Avigliana; Milano-CABS Seveso; Junior PR-Fossano

Classifica

Milano 16v 4p; Catalana Alghero 13v 7p; Piacenza Baseball 12v 8p; Ares MI 10v 10p; CABS Seveso 8v 12p; Avigliana 8v 12p; Junior PR 8v 12p; Fossano 5v 15p.

