Auto travolta da un tir e sbalzata in un campo, grave un uomo di 79 anni

Travolto da un tir, grave un uomo di 79 anni. I fatti sono accaduti oggi, lungo la Provinciale tra San Nicolò e Gragnanino. Il 79enne stava viaggiando al volante di una Fiat Punto. Secondo le prime ricostruzioni pare che stesse cercando di svoltare a sinistra verso un’area di servizio. In quel momento sopraggiungeva però un tir che ha travolto la vettura dell’uomo. In seguito all’impatto la Punto è stata sbalzata in un canale adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare il 79enne dall’abitacolo accartocciato. Subito dopo hanno affidato il ferito ai soccorsi del 118 che hanno disposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi. Dei rilievi del caso si è occupata la polizia stradale, aiutata dai carabinieri di San Nicolò e dalla polizia locale dell’Unione Val Trebbia e Val Luretta.