Avis Fiorenzuola 70 anni, la festa inizia dalla Piazza della Salute Sabato 13 Maggio

Avis Fiorenzuola 70 anni, un grande traguardo e una buona occasione per fare festa.

Sabato 13 Maggio a partire dalle ore 10 in Piazza dei Caduti a Fiorenzuola D’Arda appuntamento con la Piazza della Salute. Coinvolte nel progetto le associazioni del territorio per informare i cittadini e proporre strategie per migliorare il proprio stato fisico con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza verso una vita in salute.

L’organizzazione Mondiale della Sanità, ha coniato il termine “Healthy City” per indicare una città consapevole del importanza della salute come bene collettivo e le istituzioni locali assumono così un ruolo fondamentale nel considerare la salute un bene comune e per attuare politiche chiare a tutela della stessa.

Nel corso dell’evento, promosso dalla sezione Avis di Fiorenzuola d’Arda in collaborazione con numerose realtà ed Associazioni di volontariato operanti nel settore socio-sanitario del territorio – Anpas, Alzheimer Italia, Associazione Piacentina Malato Oncologico, Progetto Vita, Lilt, Auser e Afadi – e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda, saranno presenti diversi stand informativi.

Stand a cui i Cittadini potranno rivolgersi per richiedere ai volontari presenti informazioni su diverse tematiche, tra cui il diritto alla salute; stili di vita sani; cultura alimentare; invecchiamento attivo; sostenibilità ambientale; prevenzione ed inclusione sociale.

“Il nostro desiderio è scendere in piazza insieme alle diverse associazioni del territorio – Ha detto il presidente di Avis Fiorenzuola Alessandro Aramini – per fare una volta di più informazione sanitaria su quelli che sono gli stili di vita sani, la prevenzione, altra cosa che nella nostra regione è un fiore all’occhiello, passando anche per l’inclusione sociale”.

“Fiorenzuola d’Arda – ha detto il Sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi – ha il privilegio di poter ospitare la sezione Avis più longeva della provincia di Piacenza, e che proprio quest’anno festeggerà i settant’anni dalla propria fondazione: ringraziamo Avis e tutte le varie Associazioni coinvolte, per la promozione e realizzazione di questa manifestazione, per cui confidiamo in una forte partecipazione da parte della Cittadinanza, che potrà ricevere in questa giornata informazioni di assoluta importanza su aspetti fondamentali come la salute ed il benessere”.

“Siamo una delle prime 10 Avis della Regione Emilia Romagna a raggiungere questo obiettivo – ha raccontato il Presidente della Sezione di Fiorenzuola Alessandro Aramini – Il nostro fondatore Lorenzo Braibanti è stato un precursore in provincia di Piacenza nelle tematiche legate alla donazione del sangue. Quindi un traguardo estremamente importante per noi anche se si tratta solo di un traguardo di tappa, come si dice nel ciclismo, perché il nostro lavoro continua e il nostro sguardo è rivolto al futuro”.

Un’occasione per donare sempre

“Donare è sempre una grande opportunità che ci arricchisce umanamente, per questo l’invito è sempre valido ad attivarsi – Ha indicato ancora Armini – tutte le informazioni posso sono reperibili presso le sezioni avis del territorio o sul sito ufficiale”.

