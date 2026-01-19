Volontariato in Onda, dal 22 gennaio riprendono gli incontri “Educare alla Speranza in un Tempo Fragile” – AUDIO

Volontariato in Onda, dal 22 gennaio riprendono gli incontri “Educare alla Speranza in un Tempo Fragile”.

Il progetto “A portata di mano – Volontari e Famiglie per il Territorio”, promosso da Abracadabra in collaborazione con numerose realtà associative e istituzioni locali, propone il ciclo di incontri “Educare alla Speranza in un Tempo Fragile”. Si tratta di appuntamenti, aperti a tutti, dedicati alla formazione e alla sensibilizzazione sul tema dell’educazione e dei valori in un contesto sociale complesso e delicato.

Del ciclo di incontri, che ripartirà nel 2026 il 22 gennaio dal Castello di Calendasco, si è parlato nella puntata di Volontariato in onda realizzata in collaborazione con CSV Emilia.

L’iniziativa

E’ un progetto a finanziamento regionale – spiega Daniele Righi di Abracadabra – dedicato al sostegno della genitorialità e delle fragilità di famiglie con minori. Già da diversi anni portiamo avanti questo tipo di attività che ha come principali scopi quello di offrire dei supporti personalizzati a singoli bisogni di famiglie, la partecipazione attiva nel dopo scuola e momenti di animazione per ragazzi in collaborazione con il comune e la scuola. Inoltre l’obiettivo è fornire dei momenti di formazione, sensibilizzazione e informazione dedicati agli adulti. In particolare a genitori, educatori, insegnanti e a tutti coloro in cui in un qualche modo hanno a che fare con i ragazzi e le famiglie.

Gli appuntamenti

“Rinascere ogni giorno” è il primo incontro del 2026 e precede altri tre appuntamenti, uno per ogni mese con diversi temi e importanti relatori, in programma il 23 di febbraio, il 19 di marzo e il 16 di aprile.

Giovedì 22 gennaio alle ore 21- commenta Paola Vincini di Abracadabra – ospiteremo al Castello di Calendasco la professoressa Elisabetta Musi. La docente di pedagogia dell’Università Cattolica di Piacenza parlerà di un tema molto interessante non solo per gli educatori, ma direi per ogni adulto che riguarda la stima di se stessi. Infatti il titolo che proponiamo è “Rinascere ogni giorno”, coltivare quella stima che ci porta avanti nelle nostre scelte e nelle nostre azioni quotidiane.

Abracadabra Progetto Famiglie

E’ un’associazione di famiglie costituita a San Nicolò nel 2006. La realtà si occupa di animazione per bambini e ragazzi,supporto e formazione a genitori e famiglie, promozione di progetti dedicati alle famiglie, collaborazione con le Istituzioni per stimolare una maggiore attenzione alle problematiche delle famiglie e dei minori.

Un 2026 ricco di eventi per Abracadabra

Sicuramente come tutti gli anni – chiude Daniele Righi – avremo diversi momenti pubblici d’incontro con la popolazione. In particolare soprattutto con i bambini e i ragazzi. Ad esempio già 17 febbraio è prevista la festa di carnevale. Inoltre quest’anno avremo un appuntamento particolare perché il ventennale dell’associazione, quindi ci sarà un momento dedicato ai festeggiamenti probabilmente in aprile. Poi a maggio tornerà la festa multiculturale, la festa dei nuovi nati a settembre e si chiuderà a novembre, come al solito, con l’appuntamento di San Martino.

Calendario dei prossimi incontri

Giovedì 22 gennaio, ore 21.00

Castello di Calendasco

Rinascere ogni giorno: coltivare la stima di sé

Relatrice: Prof.ssa Elisabetta Musi – UNICATT Piacenza.

Lunedì 23 febbraio, ore 21.00

Centro Culturale – San Nicolò

Fair Play: educazione e valori per uno sport sano

Relatori: Andrea Di Cintio – Ex calciatore Piacenza

Dott. Michele Bisagni – Psicologo dello sport.

Giovedì 19 marzo, ore 21.00

Centro Culturale – Gragnano

Le competenze non-cognitive dei bambini e dei ragazzi

Relatrice: Dott.ssa Veronica Baroni – UNICATT Piacenza.

Giovedì 16 aprile, ore 21.00

Centro Culturale – San Nicolò

Saper accompagnare le fragilità

Relatrice: Dott.ssa Arianna Guarnieri – UNICATT Piacenza.

Informazioni



3284260474

abracadabrasfannicolo@gmail.com

