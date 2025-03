Bagni pubblici, da venerdì tornelli attivi: accesso a 50 cent, anche con bancomat

Tornelli e “gettoniera” in funzione a partire da venerdì 14 marzo nei bagni pubblici di piazza Cavalli, riaperti lo scorso giugno dopo i lavori di ristrutturazione che li hanno totalmente riqualificati e resi agibili per chiunque. Entra in vigore l’accesso a pagamento: ogni utente dovrà versare 50 centesimi di euro ad ogni accesso, e potrà farlo sia con monete sia tramite Pos contact-less, ovvero appoggiando all’apposito sensore la tessera Bancomat, la carta di credito o anche il cellulare qualora abilitato.

Diventa operativa, dunque, la delibera di giunta dello scorso novembre votata favorevolmente sia dalla maggioranza in Consiglio comunale sia da parte dell’opposizione (civica Barbieri-Liberi) e adottata con l’obiettivo condiviso di preservare al meglio il decoro e la sicurezza dei locali rispetto a un investimento importante sostenuto dall’ente.

Da un lato servizi riqualificati, perfettamente accessibili ai disabili (con nuova rampa e bagno indipendente attrezzato), dall’altro tornelli che contribuiscono a gestire e limitare gli ingressi a chi ha realmente bisogno dei servizi igienici.

Oltre ai tornelli – sempre in funzione durante l’orario di apertura dei bagni ovvero tutti i giorni dalle 6 alle 20 – è già attivo il servizio di guardianìa che garantisce il presidio con un addetto presente ogni pomeriggio dalle 16 alle 20, sette giorni su sette, e nelle due mattinate dei giorni di mercato (mercoledì e sabato) dalle 10 alle 13.