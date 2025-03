“Preservare l’identità delle banche locali con l’efficienza e la sostenibilità”, conferenza al PalabancaEventi il 13 marzo

Giovedì 13 marzo, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della Banca di Piacenza, appuntamento con la conferenza sul tema “Preservare l’identità delle banche locali con l’efficienza e la sostenibilità”. Relatore, il prof. Mario Comana, ordinario di Tecnica Bancaria presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università Luiss Guido Carli di Roma; pubblicista economico (vicedirettore di Banche e Banchieri, editorialista di MF- Milano Finanza); coordinatore dei corsi di Economia degli intermediari finanziari del Master in Business Administration della Luiss – Scuola di Management; membro del comitato Scientifico del Cermef (Centro di Ricerche sui mercati finanziari), sempre della Luiss.

Il prof. Comana lo scorso anno ha pubblicato il volume “Sostenibilità del modello di business e prospettive delle banche di piccole e medie dimensioni” (Edicred edizioni).

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).