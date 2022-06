Baita in Festa a Vigolzone dal 25 al 27 giugno. Grazie all’Anspi Rifugio Alpino nella tre giorni non mancheranno: allegria, buon cibo, buon vino. Inoltre si può ballare su pista in acciaio con le orchestre: Danilo Rancati Band, Maurizio Russo e Sabrina, Marco e Alice.

Sempre a Vigolzone l’estate è dettata dalla socialità e dal ballo, infatti ogni giovedì dal 30 giugno al 28 luglio ritorna: “Giove, balliamo se non piove”.

Il programma: Baita in Festa a Vigolzone dal 25 al 27 giugno