“Detenuti sono evasi dal carcere, ci faccia controllare in casa sua”, anziana truffata da finti carabinieri

“Alcuni detenuti sono evasi dal carcere, stiamo cercando i fuggitivi”. Con queste parole tre uomini si sono presentati alla porta di casa di un’anziana donna di San Nazzaro, a Monticelli. Tre uomini abbigliati con una sorta di tuta antisommossa e che alla vittima designata si sono presentati come carabinieri. La donna, spaventata, li ha lasciati entrare per un controllo. Controllo, tra virgolette, durante il quale i malviventi hanno raccolto gioielli e denaro. Poi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce: impossibile per la vittima riconoscerli, a causa delle finte protezioni che i tre portavano sul volto.