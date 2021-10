Bakery, Campanella: “Non vediamo l’ora di scendere in campo” – AUDIO

Il tecnico della Bakery Piacenza, Federico Campanella, parla ai microfoni di Radio Sound a pochi giorni dall’inizio del campionato dei biancorossi contro l’Urania Milano: “Puntiamo alla salvezza”.

Coach, come sta vivendo questi momenti di attesa? “Si inizia a fare sul serio. Ci sono tante emozioni: curiosità di affacciarsi a questo nuovo campionato che ci siamo conquistati con forza l’anno scorso; c’è motivazione, voglia di fare bene e di competere. C’è trepidazione: non vediamo che si alzi la palla a due”.

La Bakery Piacenza e l’Urania Milano paiono, secondo diversi media, allo stesso livello in questa Serie A2. “Noi non distogliamo la nostra attenzione dal nostro obiettivo dichiarato: la salvezza. L’importante è confermare la categoria, poi strada facendo si vedrà. L’Urania è una società che già da tre anni gioca a questi livelli, non credo che possiamo essere messi alla pari con noi. Il loro gruppo è già insieme da molto tempo, hanno senz’altro più continuità rispetto alla mia Bakery”.

In preseason c’è stata un’amichevole tra Piacenza ed Urania, come si affronta la squadra di Villa? “Per noi è stata la primissima amichevole, ognuno cercava di vedere a che punto fosse e dove si potesse migliorare. Amano giocare a ritmo alto, segnano tanto in contropiede e transizione. Si affidano molto a Thomas per sbloccare la situazione”.

A che punto è la Bakery Piacenza di coach Campanella? “Al momento abbiamo ancora da migliorare fisicamente, è normale che ci si metta un po’ di tempo per trovare ritmo. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci, anche nelle piccole cose”.

Di seguito l’intervista completa a coach Campanella: