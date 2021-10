VO2 Team Pink, sabato in sella al Giro dell’Emilia e a Sarcedo

Sabato su due fronti per il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino atteso da altrettante competizioni tra Emilia e Veneto. Partendo dall’alto, le quattro atlete Elite (primo anno Under 23) Alice Capasso, Aurora Mantovani, Cristina Tonetti ed Elisa Tonelli saranno al via del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite, prestigiosa corsa in scena a Bologna con arrivo dopo 87 chilometri e 200 metri al santuario di San Luca.

In contemporanea, le Juniores dirette da Vittorio Affaticati gareggeranno al “sesto Memorial Valeria Cappellotto-terzo Memorial Giancarlo Pigato”, gara in programma a Sarcedo (Vicenza) con partenza alle 14 e con 79 chilometri e 400 metri da percorrere. In sella, quattro “panterine” Junior: la bresciana Silvia Bortolotti, la pavese Chiara Sacchi, la torinese Martina Sanfilippo e l’ossolana Francesca Barale, reduce dai Mondiali in Belgio e che a Sarcedo nel 2020 vinse il titolo italiano di categoria dominando il finale di gara.

Nel frattempo, nella Tre giorni di Aigle (Svizzera) su pista l’Allieva del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink Vittoria Grassi (torinese) ha centrato il terzo posto nella gara Scratch e ha vinto la Madison in coppia con Sara Fiorin (Cicli Fiorin) nella prima giornata di gare.