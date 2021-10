Calcio Dilettante, tutto il programma del weekend piacentino

Segui tutto il Calcio dilettanti piacentino sulle frequenze di Radio Sound! Ecco il programma del prossimo weekend.

Eccellenza

L’Agazzanese, dopo il pareggio nella gara casalinga contro il Cittadella di domenica scorsa, osserverà il turno di riposo. Non si ferma invece il Nibbiano & Valtidone: nella prima gara casalinga sarà il Bibbiano San Polo a presentarsi.

Promozione

L’Alsenese, fresca di vittoria contro il Carignano, viaggerà sul campo del Fiore Pallavicino. Trasferta anche per la Bobbiese, contro il Carignano. La Langhiranese accoglie invece i biancorossi del Gotico Garibaldina, mentre il Tonnotto sfida la Pontenurese. Dulcis in fundo l’atteso derby di giornata: a sfidarsi in questo turno saranno Vigolo Marchese e Castellana Fontana.

Prima, Seconda e Terza Categoria

Nella terz’ultima serie del Calcio dilettanti piacentino la capolista Sporting Fiorenzuola affronta la Pontolliese Gazzola, ferma a 3 punti. La Spes si presenta in quel di Sarmato, mentre il Rottofreno accoglie tra le mura amiche il Fidenza. In Seconda Categoria Girone A il San Filippo Neri se la vedrà contro il Niviano: la capolista invece, il Bobbio Perino, giocherà contro i neroverdi del Gragnano. Nel Girone B la Lugagnanese accoglie il Fraore, l’Arquatese è contro la Salicetese, il Corte Calcio contro il Vicofertile. In Terza Categoria infine le due capoliste, Pianellese e Vernasca, affrontano rispettivamente San Polo e Lyons Quarto.

