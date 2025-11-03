Bambina di un anno azzannata dal cane nella sua abitazione, è grave

Una bimba di appena un anno aggredita dal cane di casa, un pitbull. L’episodio si è verificato venerdì 31 ottobre, all’interno dell’abitazione dove la piccola vive con i genitori. Le dinamiche restano ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni l’animale si sarebbe avventato improvvisamente sulla bambina, ferendola gravemente al volto e a una gamba.

I genitori hanno immediatamente chiamato il 118 e i sanitari sono intervenuti in pochi minuti. Il personale medico ha condotto d’urgenza la piccola all’ospedale Guglielmo da Saliceto, per poi trasferirla al Maggiore di Parma, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Le sue condizioni restano critiche e la prognosi, per ora, è riservata.

