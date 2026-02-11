Fondazione, al via il bando cultura: 200 mila euro per sostenere le arti sul territorio

Favorire la crescita qualitativa del sistema culturale e, in particolare, la capacità del sistema piacentino di programmare e realizzare iniziative che supportino la creatività, il confronto e il dialogo tra idee. È l’obiettivo del nuovo Bando Cultura della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presentato questa mattina a Palazzo Rota Pisaroni dal presidente Roberto Reggi, dal vicepresidente Mario Magnelli e dai consiglieri di amministrazione Enrica De Micheli, Robert Gionelli e Luigi Salice.

La dotazione complessiva del bando è di 200.000 euro. È aperto a progetti il cui valore è compreso tra 5.001 e 50.000 euro, e riservato a realtà con sede legale o operativa nella provincia di Piacenza. I benefici attesi sono molteplici: valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale; favorire l’accesso alla cultura e la partecipazione dei cittadini; sostenere la produzione artistica e creativa; rafforzare il ruolo della cultura come leva di coesione sociale e sviluppo territoriale; coinvolgere più realtà nella progettazione degli eventi.

«Introduciamo lo strumento del bando anche nell’ambito della produzione di eventi, festival, rassegne e iniziative di rilevanza artistica per qualificare ulteriormente l’offerta culturale sul territorio – sottolinea il presidente Roberto Reggi -. Tramite questo dispositivo, analizzando in modo sistemico le proposte che ci arrivano, possiamo operare valutazioni più consapevoli e valorizzare meglio la capacità di fare rete e sviluppare iniziative che facciano della cultura una leva di sviluppo per il territorio. In particolare, intendiamo implementare progetti che abbiano la capacità di consolidarsi nel tempo, con una programmazione di medio-lungo periodo e in grado di intercettare nuovi pubblici, come le giovani generazioni».

«Il Bando riguarda i progetti con budget pari a un valore compreso tra 5 e 50mila euro ciascuno, che devono essere finanziati dai richiedenti per almeno il 20% e che per la nostra Fondazione rappresentano una fetta importante delle richieste di finanziamento – commenta il vicepresidente Mario Magnelli, coordinatore della Commissione Cultura dell’ente -. Si tratta di iniziative di dimensioni variabili, che garantiscono la vitalità di tutto il territorio e per questo meritano una grande attenzione e uno sforzo di valutazione e selezione che tenga conto sia della qualità della progettazione, sia della loro distribuzione territoriale e della varietà dei linguaggi e delle arti che vengono proposte».

Le richieste di partecipazione, da presentare attraverso il portale ROL sul sito della Fondazione, sono aperte fino al 10 aprile. Rientrano nelle tipologie progettuali ammesse: spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza); arti visive e contemporanee (fotografia, mostre, video, installazioni, esposizioni); cinema e audiovisivo (rassegne, festival, piccole produzioni); valorizzazione del patrimonio culturale; promozione della cultura di qualità (manifestazioni culturali, conferenze, convegni, rassegne, festival).

Il Bando integrale e le informazioni per la compilazione delle richieste online sono disponibili sul sito www.fondazionepiacenzavigevano.it

