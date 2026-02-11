In via Campagna la nuova residenza per anziani “Gelsomino”, sei appartamenti tecnologici e accoglienti – AUDIO

In Via Campagna n. 153 nascerà la nuova e innovativa Residenza Gelsomino di Asp Città di Piacenza, all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Progetto PNRR 1.1.2, promosso e gestito dal Comune di Piacenza.

Si tratta di un servizio di coabitazione protetta, innovativo per il territorio del Comune di Piacenza, per anziani con un grado di non autosufficienza medio-lieve. L’intervento è stato finanziato nell’ambito del PNRR cui era stato candidato nella primavera 2022.

Un appartamento indipendente, moderno e completamente arredato, situato in una zona tranquilla nel centro di Piacenza, comoda da raggiungere e ben servita dai mezzi pubblici. Ogni unità è dotata di domotica e connessione Wi-Fi, per garantirti tutto il comfort di cui hai bisogno.

La Residenza Gelsomino è una soluzione abitativa innovativa pensata per persone anziane non autosufficienti che desiderano mantenere la propria autonomia, vivendo in un ambiente sicuro, protetto e accogliente.

Chiozza: “Un cambio di paradigma”

“Un progetto che interpreta in maniera concreta i nuovi bisogni in materia di assistenza agli anziani. Non è semplicemente l’apertura di sei nuovi alloggi. È un cambio di paradigma“, commenta Andrea Chiozza Amministratore unico di Asp “Città di Piacenza”.

“Il PNRR ci chiede di superare la logica binaria domicilio-struttura e di costruire soluzioni intermedie, flessibili, personalizzate. La Residenza Gelsomino va esattamente in questa direzione: una risposta per anziani con non autosufficienza medio-lieve che consente di mantenere autonomia abitativa, ma dentro un sistema protetto, integrato e supervisionato“.

“Dal punto di vista istituzionale, questo progetto è anche un esempio di governance multilivello: ASP realizza la parte attuativa per il territorio comunale, in raccordo con i servizi sociali. Questa integrazione è il vero valore aggiunto: non stiamo creando un servizio isolato, ma un tassello di una rete territoriale che coinvolge Comune, ASP, e Comuni del territorio che stanno realizzando interventi analoghi“.

“C’è poi un elemento strategico che vorrei sottolineare: la collocazione della Residenza Gelsomino all’interno dell’area del Vittorio Emanuele consente di mettere in relazione autonomia abitativa e servizi già strutturati, generando efficienza organizzativa e qualità della presa in carico” .

“Come ASP abbiamo interpretato il PNRR non solo come opportunità di investimento, ma come occasione per innovare i modelli di servizio. La Residenza Gelsomino è una sperimentazione concreta di abitare protetto, con presenza socio-assistenziale continuativa , ma dentro una dimensione domestica e relazionale“.

“Credo che questo sia il messaggio più importante: stiamo costruendo un sistema più flessibile, più sostenibile e più aderente ai bisogni delle famiglie di oggi“, conclude Chiozza.

Gli alloggi

La Residenza Gelsomino è composta da 6 appartamenti protetti, moderni e privi di barriere architettoniche, situati in una zona tranquilla e

centrale di Piacenza.

Ogni appartamento dispone di:

soggiorno con angolo cottura

camera da letto doppia

bagno attrezzato

arredamento funzionale e sicuro

domotica e connessione Wi-Fi

impianto di chiamata di emergenza

Gli alloggi sono pensati per la coabitazione, favorendo la socializzazione e contrastando l’isolamento

Sicurezza e assistenza 24 ore su 24

Alla Residenza Gelsomino è garantita:

presenza continua di personale socio-assistenziale (OSS), un Operatore sempre presente 24 ore su 24;

portierato diurno e notturno presso la vicina CRA Vittorio Emanuele.

Un equilibrio ideale tra indipendenza e protezione.

Un contesto unico

La Residenza si trova all’interno dell’area della Casa Residenza Anziani Vittorio Emanuele, permettendo agli ospiti di:

partecipare ad attività sociali, culturali e ricreative organizzate dal Servizio animazione del Vittorio Emanuele;

vivere in un ambiente verde, silenzioso e protetto;

mantenere relazioni e una vita sociale attiva.

Servizi inclusi

La retta comprende:

assistenza socio-assistenziale continuativa: presenza di personale socio-assistenziale dedicato (OSS) 24 ore su 24. Un Oss sarà sempre presente nella Residenza con funzione di supervisione. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

o aiuto nella gestione dell’alloggio (es. riassetto e pulizia ordinaria degli ambienti, lavaggio delle stoviglie…)

aiuto nella preparazione dei pasti aiuto nelle incombenze quotidiane attività finalizzate a mantenere l’autonomia della persona attività di monitoraggio delle condizioni della persona aiuto nella corretta assunzione dei farmaci

utenze (acqua, luce, riscaldamento, climatizzazione);

connessione internet;

fornitura e lavaggio settimanale della biancheria piana da letto e lavaggio e stiratura indumenti personali dell’Ospite;

manutenzione ordinaria di impianti, arredi e attrezzature;

posto auto;

A chi si rivolge

La Residenza Gelsomino è dedicata a persone:

di età pari o superiore a 65 anni ;

; con non autosufficienza medio-lieve ;

; valutate dall’Unità di Valutazione Multidimensionale Geriatrica (UVMG).

