Il divulgatore punk Barbascura X al Teatro Politeama di Piacenza il 25 novembre.

YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo, Barbascura X, per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare gli argomenti scientifici, è stato definito il punk della divulgazione scientifica. Oggi è in tour con un nuovo spettacolo, Sono qui per Caos, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini, uno strano racconto tra scienza, evoluzione, ‘seghe mentali’ e l’assoluta casualità della vita.

Barbascura X al Teatro Politeama di Piacenza

Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. È divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali.

Il suo spettacolo teatrale Amore Bestiale ha contato più di 90 date, calcando la scena dei più grandi palchi d’Italia.

È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha realizzato il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, un documentario per Prime Video e presentato/partecipato a svariati programmi televisivi (come 72 Animali Pericolosi, Pechino Express e Micromostri).



Informazioni

lunedì 25 novembre, ore 21.00

Teatro Politeama

Via San Siro, 7, 29121 PIACENZA PC

Barbascura X in

Sono qui per Caos

Biglietti da € 30 a € 43 prevendite ticketone.it