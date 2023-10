Barbascura X, la scienza dal taglio satirico arriva a Piacenza Venerdi 13 ottobre al Politeama

Barbascura X, considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del Web, il primo come numero di follower sarà a Piacenza al Teatro Politeama venerd’ 13 ottobre alle ore 21 con il suo spettacolo “Amore Bestiale Tour 2023” .

Barbascura X è anche chimico, stand-up comedian, scrittore, autore e presentatore TV. E’ performer teatrale, scrittore di libri bestseller, cantautore e youtuber italiano. Per il suo stile irriverente è noto come “il punk della divulgazione scientifica”.

Gestisce il canale YouTube Barbascura X, che comprende il format di divulgazione scientifica in salsa umoristica Scienza Brutta, il format dei Riassuntazzi brutti in cui riassume in modo goliardico puntate di film e serie, e Diari di Bordo, racconti di viaggio in terza persona.

Barbascura X a Piacenza

La sua rubrica principale è Scienza Brutta, celebre e irriverente serie, inaugurata nel 2016, consiste in video in cui spiega, al suo pubblico, curiosità sulle scienze naturalistiche con tono ironico e goliardico.

Nel 2023 intraprende il TOUR “Amore Bestiale” nei teatri di tutta Italia, uno spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età, fresco e divertente, mantenendo l’obiettivo di divulgazione scientifica.

INFO BIGLIETTI:

Platea 1 – € 38,00

Platea 2 – € 33,00

Galleria 3 – € 27, 00

Gallleria 4- € 22, 00

acquistabili su https://www.ticketone.it/event/barbascura-x-teatro-politeama-17200971/