Baseball – Andrea D’Auria confermato alla guida di Piacenza

A pochi giorni dall’inizio della preparazione in vista del campionato di B, arriva l’ufficialità della conferma di Andrea D’Auria alla guida tecnica del Piacenza Baseball. Dubbi in realtà non ne sussistevano in quanto si trattava di proseguire nel progetto sposato l’anno scorso e destinato a consolidarsi negli anni a venire e per il quale D’Auria è stato individuato come responsabile.

Non a caso proseguirà di pari passo anche il lavoro avviato dal tecnico piacentino con la squadra U18, della quale fanno parte diversi giocatori già lanciati in prima squadra e che l’anno scorso è arrivata in semifinale nelle top 16 in Italia. Un impegno a 360 gradi che ci si augura possa portare presto i suoi frutti dopo la tranquilla salvezza raggiunta nel 2024 nel girone A di serie B. D’Auria continuerà ad avvalersi degli stessi collaboratori. Omar Cristalli sarà Assistant Coach come suggeritore in terza base mentre il reparto lanciatori sarà affidato a Kelvin Monsalve (Pitching Coach) e Marcello Rossi (Bull-pem Coach).

Lo staff al completo del Piacenza Baseball ha partecipato nello scorso week-end, insieme al rappresentante dell’area tecnica biancorossa Aldin Macak, alla Coach Convention organizzata a Rimini dalla Fibs, nel corso della quale hanno potuto seguire illustri relatori provenienti dal mondo professionistico americano e non solo. Prossimo appuntamento come detto l’avvio della preparazione.