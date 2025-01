Scherma – Il debutto azzurro di Andrea Bossalini è da favola: oro a squadre ai Campionati del Mediterraneo

Un debutto azzurro da favola. Nella sua prima presenza ufficiale con i colori dell’Italia, Andrea Bossalini – promettente spadista classe 2009 del Circolo della scherma “Pettorelli” di Piacenza – ha subito centrato il bersaglio grosso salendo sul gradino più alto del podio della prova a squadre mista (un rappresentante per ogni arma) under 17 ai Campionati del Mediterraneo a Vrsar (Croazia).

Il trio azzurro era composto dallo stesso Bossalini, da Riccardo Mancini (che ha sostituito l’infortunato Giuseppe Di Martino) ed Emanuel Manzo. Inoltre, lo spadista piacentino ha centrato un bel sesto posto nel torneo individuale d’arma di categoria che ha visto la doppietta italiana con Daniel Ferro oro e Andrea Supino argento, oltre a Giuseppe Iadaresta quinto.

Nella ventunesima edizione della manifestazione, l’Italia ha chiuso al primo posto nel medagliere, salendo 31 volte sul podio, delle quali 13 (su 14 competizioni affrontate) nel gradino più alto oltre a 7 argenti e 11 bronzi. Ben undici gli allori in più rispetto all’edizione 2024 disputata a La Nurcia.

Per il Pettorelli, la storia torna a tingersi d’azzurro a 36 anni di distanza dell’esordio di un altro Bossalini, il padre Alessandro (attuale presidente del Circolo e anche tecnico azzurro): era il 1989, infatti, quando lo spadista piacentino fece il proprio debutto agli Europei Under 17 ad Arnhem (Olanda), dando il la a una meravigliosa carriera.

Le congratulazioni dell’Amministrazione comunale

“Grandissimo Andrea! Questo oro è il frutto del talento che stai coltivando con abnegazione, impegno e tanta passione: Piacenza è orgogliosa di te”. Così la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati sottolineano il successo di Andrea Bossalini nella prova mista a squadre, al suo debutto in azzurro nei Campionati del Mediterraneo. Una vittoria “che impreziosisce – sottolineano gli amministratori – questa esperienza così importante con la maglia della Nazionale, che hai onorato contribuendo al risultato di vertice dell’Italia nel medagliere e portando alto anche il nome del Circolo Pettorelli, sulle orme di papà Alessandro. Ti auguriamo che sia solo il primo passo di un percorso lungo e ricco di soddisfazioni”.

Scherma, a Lugo brilla la spada di Andrea Polidoro (Pettorelli)

Il week end da favola del Circolo della Scherma “Pettorelli” di Piacenza, caratterizzato dal debutto azzurro di Andrea Bossalini con medaglia d’oro a squadre ai Campionati del Mediterraneo Under 17 in Croazia, si è completato con un altro brillante risultato. A Lugo (Ravenna), nella seconda prova di qualificazione regionale Assoluti, è arrivato il terzo posto di Andrea Polidoro nel torneo di spada maschile con 151 classificati.

Diciannovesima testa di serie dopo i gironi (chiusi con un en plein di vittorie), Polidoro ha scalato il tabellone a eliminazione diretta a suon di assalti vincenti nella parte bassa. Il derby di sala contro lo spagnolo Vilanova (14-13) negli ottavi di finale ha aperto le porte della finale a otto, dove Andrea ha liquidato 15-6 Andrea Agnella (Ferrara), mentre in semifinale lo stop (12-15) è arrivato contro il modenese Gian Marco Macchioni (PentaModena), poi sconfitto in finale da Leonardo Cortini (Circolo schermistico Forlivese).

Il racconto

Il bronzo dell’atleta classe 1995 (proveniente da una famiglia dalla grande tradizione schermistica) si aggiunge ai piazzamenti negli ottavi di finale di Josè Manuel Vilanova Parreno (spagnolo giunto undicesimo) e Valentino Monaco (“gioiello” classe 2009 quindicesimo finale), mentre Francesco Curatolo (diciassettesimo) e Tommaso Bonelli (ventunesimo) hanno raggiunto i sedicesimi del tabellone. Grazie alle loro prove, sulle pedane romagnole è arrivato il “pokerissimo” di pass per la seconda prova nazionale Assoluti in programma a Carrara (8-9 marzo), dove è qualificato di diritto Andrea Bossalini, “assente giustificato” a Lugo per il suo impegno in nazionale. Missione qualificazione non andata in porto, invece, per le “lame rosa” del Pettorelli, con il miglior risultato che porta la firma di Irene Cecchet (ventisettesima).

La stessa kermesse ospitava anche il campionato regionale a squadre Gran Premio Giovanissimi (under 14) di spada, dove nella categoria Maschietti-Giovanissimi il Pettorelli ha centrato l’ottavo posto grazie a una formazione (composta per due terzi da Maschietti 2014 e da un Giovanissimo 2013) che vedeva protagonisti Andrea Bosi, Gabriele Mega e Andrea Rizzo.