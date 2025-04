Baseball – Codogno batte Piacenza 8-1 nella prima del “Memorial De Benedetti”

Codogno-Piacenza Baseball 8-1. Il primo atto del 27° Memorial De Benedetti non riserva sorprese ed in ossequio ai pronostici privilegia senza appelli i lodigiani. Piacenza onora l’impegno ma non può evitare di subire punti ad ogni inning, tranne il primo e l’ultimo. Biancorossi che devono rinunciare agli infortunati Pancini ed Hernandez e a patirne maggiormente è l’attacco, capace di sole tre battute valide (Zironi, Chacon e D’Auria) contro le 8 codognesi. Il punto piacentino della bandiera arriva al 6° dopo a base concessa a Calderon seguita dal profondo doppio di D’Auria. Comunque un buon test in vista dell’imminente via al campionato di B fissato per domenica prossima, quindici giorni prima rispetto alla A. In virtù di questo verdetto il Memorial De Benedetti vedrà domani il seguente programma: alle 11 Crocetta Parma-Piacenza ed alle 16 Codogno-Crocetta.

CODOGNO 0-2-1-1-1-3-0 8

PIACENZA BASEBALL 0-0-0-0-0-1-0 1

Formazione: Zironi 3b/lan (Mercedes ec), Chacon ss/lan, Cetti ec (Ramirez 3b/2b), Gardenghi ric (Carsana), Calderon ed/lan/3b, D’Auria 1b, Albasi es (Travaini), Mandas dh/ec/ed, Marelli 2b/int. Lanciatori: Lovatbv1 bb1 k1 pgl0), Ramirez (rl2 bv2 bb2 k2 pgl1), Zironi(rl1, bv1,bb1 k1 pgl0), Calderon (rl1 bv3 bb2 k0 pgl3), Chacon (rl1 bv0 bb1 k2 pgl0).