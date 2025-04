Serie A2 – L’Assigeco la deve vincere due volte, ma supera Brindisi e regala una gioia ai suoi tifosi

L’UCC Assigeco Piacenza non molla, sconfigge tra le mura di casa la Valtur Brindisi e regala una gioia ai propri tifosi. Che fosse una serata diversa dalle ultime partite lo si è capito fin dalle prime battute: i biancorossoblu partono fortissimo sfruttando stellari percentuali dal campo e mantengono la testa avanti per tutto il corso della gara, trovando il +20 a metà del terzo quarto. In quel momento qualcosa si inceppa, Brindisi reagisce e trova addirittura la parità sul 71-71, ma con un grande sforzo di squadra i Lupi riprendono in mano le redini della partita e si portano meritatamente a casa i due punti. La banda di coach Manzo può contare su ben quattro uomini in doppia cifra: Marks (23 punti), Gilmore (19 punti), Bartoli (17 punti) e Serpilli (doppia-doppia da 15 punti e 11 rimbalzi).

Le parole di coach Manzo

“Complimenti allo staff e ai miei ragazzi, è stata una settimana difficile ma questa partita è la dimostrazione che il duro lavoro paga. Come abbiamo sempre dimostrato, al di là di tutto, siamo vivi, nessuno in allenamento si è mai tirato indietro e abbiamo continuato a lavorare a testa alta. Ringrazio i tifosi, non hanno mai fatto mancare il loro apporto e anche oggi ci hanno aiutato a ritrovare serenità e fiducia nel momento in cui Brindisi aveva recuperato tutto lo svantaggio. Un grazie anche alla società non ci ha mai fatto mancare niente. Oggi è stata una partita dai due volti: siamo stati ottimi per i primi due quarti e mezzo, poi loro sono rientrati ma siamo stati bravi a riprenderla nell’ultima frazione. Continueremo a lottare, non dipende più da noi ma con questa vittoria abbiamo mandato un messaggio”.

UCC Assigeco Piacenza – Valtur Brindisi 91-82

(29-27; 27-17; 17-27; 18-11)

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 17 (3/6, 3/4), Derrick Marks 23 (5/8, 2/5), Nemanja Gajic 3 (1/1 da tre), Michele Serpilli 15 (1/2, 3/9), Michael Gilmore 19 (7/9, 1/4); Federico Bonacini 2 (1/5, 0/2), Lorenzo Querci 7 (2/4, 1/4), Omer Suljanovic 2 (0/1 da due), Ursulo D’Almeida 3 (1/3 da due). Ne: Niccolò Filoni, Pietro Angeletti. Allenatore: Humberto Alejandro Manzo (assistente: Luca Ogliari).

Valtur Brindisi: Andrea Calzavara 12 (1/3, 2/7), Isiah Brown 4 (2/6, 0/4), Gianmarco Arletti 9 (3/4, 1/4), Mark Ogden 18 (5/7, 1/2), Edoardo Del Cadia 2 (1/4 da due); Tommaso Laquintana 24 (7/9, 1/4), Todor Radonjic 9 (2/3, 1/4), Davide Buttiglione 0, Tommaso Fantoma 4 (2/3 da due). Ne: Tommaso Guadalupi. Allenatore: Piero Bucchi (assistenti: Marco Esposito, Marco Cardillo).