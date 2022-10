Baseball – Codogno e Ares protagoniste nella proma giornata del Torneo Farnese

Il diamante Montesissa è stato teatro domenica della prima giornata del XVI Torneo Giovanile Farnese del 50°. Successo in termini di partecipazione per un evento che ha portato all’impianto di via Foresti quasi ottanta atleti della categoria U12. La giornata si è aperta col successo del Codogno sul Piacenza per 7-4, a seguire vittoria dell’Ares Milano sugli Old Rags Lodi per 10-4.

La sessione pomeridiana proponeva il derby lodigiano che ha sorriso ancora al Codogno che regolava gli Old Rags con un netto 10-5. La giornata si chiudeva con la combattuta sfida tra i padroni di casa e l’Ares, giocata punto a punto e decisa solo all’ultimo a favore dei lombardi col minimo scarto (13-12). Il Torneo Farnese si chiuderà domenica con la seconda giornata U12 e, al De Benedetti, con il quadrangolare U15 che vedrà in campo Piacenza, Codogno, Pianorese e Old Rags.