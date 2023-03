Baseball – Collaborazione a livello giovanile tra Piacenza e Brescia

Con la stagione ormai alle porte e gironi e calendari vicini ad essere divulgati, Piacenza e Brescia Baseball annunciato un’importante, e si spera proficua, collaborazione a livello di settori giovanili. Le due società presenteranno infatti squadre miste nelle categorie U15 e U18 premiando le squadre di vertice dei rispettivi ambiti giovanili. Un’intesa volta a migliorare gli aspetti tecnici che coinvolgono un patrimonio di quasi quaranta atleti prossimi ad approcciarsi alle categorie seniores.

La squadra al limite dei 15 anni avrà uno staff tutto piacentino e disputerà il campionato nella zona Ovest dell’Emilia-Romagna mentre quella U18 giocherà in Lombardia guidata da uno staff interamente bresciano. Piacenza dal canto suo presenterà altre due squadre U14 e U12 inserite anch’esse in gironi emiliani. Tutte le squadre in questione disputeranno le partite casalinghe di campionato sui diamanti piacentini De Benedetti e Montesissa.