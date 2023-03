Punti di vista: “Salvezza? Sulla bilancia pessimismo e ottimismo”. L’analisi di Amorini dopo Pordenone-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Il pessimismo nasce dalla sensazione di avere 11 titolari e poco più perché le riserve non hanno minimamente inciso; l’ottimismo nasce da un secondo tempo giocato bene e dalla consapevolezza che con questo Morra nulla è precluso. Per Abbate il problema è uno solo: capire perché questa squadra non riesce a mantenere sempre quell’intensità e quel carattere che sono necessari per provare a salvarci fino alla fine.

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video