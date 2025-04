Baseball – Inizia il programma giovanile, presentato il tecnico venezuelano Carlos Avila

Con la vittoriosa trasferta dell’U18 a Parma è partita ufficialmente la stagione del Piacenza baseball giovanile. Sarà un’annata da ricordare per Piacenza che, dopo qualche anno, torna a mettere in campo tutte le categorie federali dal minibaseball all’U18, passando per U12, U14 eU15. Per fronteggiare al meglio un impegno così gravoso ma al contempo gratificante, tutto il settore tecnico è stato reimpostato e soprattutto si è pensato di implementarlo, quantitativamente e qualitativamente, con l’arrivo dal Venezuela del tecnico Carlos Roaul Avila.

Trentanovenne, di Caracas, arriva in Italia con un bagaglio professionale di prim’ordine. Dopo una carriera da giocatore professionista nel suo Paese e negli Stati Uniti fino a livello singolo A con l’organizzazione dei Kansas City Royals, si è dedicato a quella da allenatore ed anche di scout . Tra i ruoli più gratificanti e di prestigio quello di far parte dello staff, come c, ach di terza base, dei Leones di Caracas, la squadra più titolata e famosa del Venezuela nella quale ha avuto come colleghi l’attuale pitching coach del Piacenza Kelvin Monsalve nonchè Kevin Nieves, allenatore dei biancorossi nelle stagioni 2018 e 2019. Referenze importanti per un ruolo dal quale ci si attende molto. Avila è stato presentato nei giorni scorsi presso il Centro Diagnostico Rocca, alla Besurica, che dall’anno scorso è partner del Piacenza Baseball.

L’Under 18

Tornando all’esordio dell’U18 sul diamante della Crocetta A, il punteggio finale parla di un 8-4 a favore dei nostri, effetto di una prova di personalità e grinta. Biancorossi efficaci fin dalle prime giocate ed in vantaggio 2-0 al 2à inning. Lovattini frenava l’attacco ducale e così il derby scivolava via senza troppi patemi. Anzi al sesto attacco il Piacenza si portava sul 6-0 grazie alla potenza della parte alta del suo line-up (spiccava anche un triplo di Pancini).

Col punteggio in cassaforte i nostri si complicavano la vita più che altro a causa dei problemi di controllo sul monte di lancio. E meno male che sul 6-3 all’ultimo assalto arrivavano altri due punti che in pratica rendevano vano il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Una vittoria importante, viatico di un cammino che si prospetta insidioso ma che vede i piacentini pur sempre tra i favoriti del girone. Prossimo incontro ancora fuori casa a Collecchio:

PIACENZA BASEBALL 0-2-0-0-0-4-2 8

CROCETTA 0-0-0-0-0-3-1 4

Formazione: Zironi 2b/lan/3b, D’Auria 1b, Pancini ric, Hernandez ss/lan, Ramirez 3b/lan, Gerardi es, Travaini dh/2b, Mercedes ec, Mandas ed, Lovattini lan.