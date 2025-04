Volley, Serie B2 – Corsa alla salvezza: la VAP tenta un nuovo allungo nella sfida interna con Busnago

Cinque giornate al termine della stagione regolare in Serie B2, quindici punti ancora in palio per le quattordici squadre del girone E. La Vivi Energia VAP non fa eccezione alcuna e sabato (partita al via alle 20:30) farà di tutto per iniziare nel modo giusto la volata finale nella sfida con lo Spazio Conad Busnago.

Un’occasione importante per allungare ulteriormente la distanza con la parte più bollente della classifica ora distante sette lunghezze. Il Palazzetto di San Nicolò ha sempre rappresentato un valore aggiunto per la squadra di coach Delgado offrendo al pubblico prestazioni di grande caratura anche al cospetto delle prime della classe; un occhio deve necessariamente andare allo scontro diretto che vedrà impegnate New Volley Adda e Alsenese, ancorate a venticinque punti, sette in meno della VAP.

Nella gara di andata la Vivi Energia fu sorpresa dalla grande determinazione di Busnago – altra formazione Under 18 insieme a VAP e Volley Bergamo 91 – non riuscendo a rientrare in partita ed incassando la sconfitta in quattro parziali. Da allora la squadra lombarda ha viaggiato a corrente piuttosto alternata e si ritrova a sedici punti, al terzultimo posto in graduatoria. Vincere sabato significherebbe non solo incamerare punti ma alimentare ulteriormente la fiducia in casa Academy che dovrà poi vedersela con Lurano, Olginate, Cartiera dell’Adda e Cassano.