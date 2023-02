Baseball – L’Under12 del Piacenza comincia la West League indoor

Domenica l’U12 del Piacenza torna in diamante per la prima volta nel 2023. Dopo la pausa festiva riprende la stagione indoor e nella fattispecie l’occasione è la West League che mette di fronte, in un girone all’italiana, sei squadre dell’area emiliana ovest. Si gioca a Parma con i locali della Crocetta, il Collecchio, il Sala Baganza, il Poviglio ed il Modena. Per Piacenza subito tre partite come detto nella giornata di domenica: alle 11,15 contro Poviglio, alle 14 contro Sala Baganza e alle 15,30 contro Crocetta. La successiva giornata del torneo è in calendario per domenica 26 febbraio.