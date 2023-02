Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad riparte da Alseno: arriva il Polriva

Dopo due settimane di sosta, è nuovamente tempo di campionato per la Rossetti Market Conad, che domani (sabato) alle 21 scenderà in campo al palazzetto di Alseno per affrontare le mantovane del Polriva nella prima giornata di ritorno del girone F di serie B2 femminile.

Le gialloblù allenate da Federico Bonini avevano chiuso il girone d’andata con il successo al tie break contro un’altra formazione mantovana, il Rivalta, e ora vogliono continuare ad alimentare la propria classifica, che al momento vede Alseno al nono posto con 17 punti, cinque in più del Polriva e dalla zona rossa della graduatoria. Nella sosta, la squadra del presidente Stiliano Faroldi si è rinforzata con l’arrivo della schiacciatrice parmigiana Asja Scalera, proveniente dall’Osgb Campagnola (B1).

La classifica

Fumara MioVolley 38, Cai Volley Stadium 31, San Giorgio 27, Arbor Interclays, Galaxy Inzani, Volley Davis 2C 22, Giusto Spirito Rubiera 21, Fos Wimore Cvr 19, Rossetti Market Conad 17, Moma Anderlini Modena 16, Inox Meccanica Rivalta, Polriva 12, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.