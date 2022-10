Baseball – Piacenza batte Seveso e Ares e vola in semifinale al Torneo Fontana U23

Senza neanche tanto bisogno di strafare il Piacenza ha ragione agevolmente di Seveso (6-2) ed Ares Milano (4-0) e passa il turno, al torneo Fontana, grazie alla classifica avulsa. I biancorossi accedono alle semifinali da primi del loro girone in virtù della miglior differenza punti rispetto a Senago e Brescia. Sabato (diamante Kennedy ore 15) se la vedranno con i padroni di casa, e organizzatori del torneo, del Milano 1946 mentre l’altra semifinale metterà di fronte il Novara ed il Senago. Domenica alle 14, sempre a Milano, la finale tra le vincenti. Al Piacenza servivano due vittorie per avere la certezza di proseguire il cammino nel torneo e così è stato dopo due partite condotte a passo moderato ma senza mai mettere le avversarie nella condizione di nuocere seriamente.

Seveso KO 6-2

SEVESO 0-1-0-0-0-0-1 2

PIACENZA 1-0-2-3-0-0-X 6

Formazione: Nani 2b, Casana 3b, Minoia ec, Fava ric, Gibson 1b, Speziali ss, Riviera dh, Scrivani ed, Mandas es. Lanciatori: Sanna L. (rl3 bv1 bb2 k3 pgl0), Carnevale (rl2 bv0 bb0 k2 pgl0), Lovattini (rl2 bv2 bb0 k1 pgl1).

Al mattino verdetto mai in discussione e, anche quando dopo 2 innings si è sull’1-1, è chiara l’impressione che alla lunga il Piacenza potrà sferrare il colpo decisivo. Ed infatti le valide pesanti arrivano al terzo e quarto attacco con i cinque punti che determinano il punteggio finale. Il secondo punto lombardo all’ultimo inning quando Piacenza può già contare su di un vantaggio rassicurante ed un totale di sette valide, cinque delle quali prodotte dai mattatori di giornata Nani (2 su 2 con un doppio ed un triplo) e Minoia (3 su 4 con due doppi). Lanciatore vincente Carnevale ma vale la pena sottolineare anche le prestazioni del partente Sanna e del giovane closer Lovattini.

Vittoria contro Ares

ARES 0-0-0-0-0-0-0 0

PIACENZA 0-0-2-0-2-0-X 4

Formazione: Nani 2b, Molina ed, Minoia ec, Chacon ss, Segreto ric, Fava dh, Gibson 1b (Casana 3b), Gerardi es, Speziali 3b/1b. Lancoatori: Dall’Agnese (rl3 bv4 bb1 k4 pgl0), Bigliardi (rl2 bv0 bb1 k2 pgl0), Gabbari (rl2 bv0 bb0 k4 pgl0).

Anche al pomeriggio basta uno sforzo minimo per mettere in castigo un Ares autore di quattro valide ed in posizione punto solo due sole volte. Un paio di errori al 3° ed il singolo di Segreto al 5° dopo il colpito su Molina e la base data a Chacon, bastano per il costruire un 4-0 insormontabile per i milanesi, apparsi in difficoltà contro il potente e preciso bull-pen biancorosso. Senza sudare la squadra di D’Auria centro l’obiettivo che aveva nel mirino e nel prossimo week-end dovrà fare ancora più sul serio nell’intento di aggiudicarsi la prima edizione del Torneo intitolato a Robert Fontana.