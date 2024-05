Baseball – Piacenza non si ferma nemmeno nel derby, Junior Parma battuto due volte

Il momento magico del Piacenza Baseball non si offusca nemmeno nel derby e così i biancorossi battono due volte lo Junior Parma (11-0 e 3-2) issandosi al secondo posto in classifica.

Gara 1

Al mattino Piacenza vince in serenità soprattutto perchè sul mound può contare su di un Cufrè formato lusso. Contro di lui lo Junior raccoglie briciole e a tratti nemmeno quelle. La sua shut-out è impreziosita da 13 eliminazioni al piatto mentre le basi per balls restano sconosciute ai parmensi. Nei primi quattro attacchi Piacenza Baseball arriva sempre a basi piene, il primo va a vuoto ma nei successivi la squadra di D’Auria dilaga. Al 2° un doppio lungo linea di Carrasco innesca il 2-0, un singolo di Calderon il 3-0 ed infine il tentativo di rubata di quest’ultimo protegge l’arrivo a casa base di Carrasco per il 4-0.

Al 3° con Marelli in terza base ecco la palla mancata del 5-0 ma non finisce qui. Che per il lanciatori ospiti sia giornata grama lo certificano tre basi gratuite consecutive che danno altrettanti punti al Piacenza che può mettere in ghiaccio la vittoria (8-0). Al 4° i biancorossi sigillano il largo vantaggio sconfinando nella manifesta superiorità ( doppio di Pancini e singolo di Loardi). L’11-0 resta tale fino al 7° anche perchè come detto a lanciare c’è un certo Cufrè che porta il suo bel contributo per la fine anticipata del match.

JUNIOR 0-0-0-0-0-0-0 0

PIACENZA 0-4-4-3-0-0-X 11

Formazione: Carrasco 2b, Calderon ed/1b, Cetti ec, Loardi dh, D’Auria 1b (Ramirez ed), Marelli ss,Albasi es (Riviera), Torelli ric, Pancini 3b. Lanciatore: Cufrè (rl7 bv2 bb0 k13 pgl0).

Gara 2

Bastano pochi lanci per intuire che gara2 non sarà uguale a quella del mattino. Al 2° i ducali si trovano per la prima e unica volta nella giornata in vantaggio (1-0). Piacenza non traballa, raccoglie le idee ed al 3°, col singolo al centro di Cetti, pareggia 1-1. Partita chiusa quindi che Piacenza comincia a far sua al 4° grazie ai singoli di D’Auria e Contardi cui fa seguito un lancio pazzo (3-1). Ma lo Junior non è della stessa pasta del mattino e al 5° reagisce accorciando 3-2.

D’Auria gestisce l’esiguo margine mischiando le carte sul mound con l’avvicendamento di quattro rilievi prima della chiusura risolutiva di Loardi. Riempiendo le basi al 6° i padroni di casa potrebbero alleggerirsi le preoccupazioni ed invece il vantaggio resta di una incollatura che però basta per completare l’en-plein di giornata.

JUNIOR 0-1-0-0-1-0-0-0-0 2

PIACENZA 0-0-1-2-0-0-0-0-X 3

Formazione: Carrasco 2b, Calderon ed, Cetti ec, Cufrè dh, D’Auria 1b, Marelli ss, Contardi es (Albasi, Carsana), Torelli 3b, Pancini ric. Lanciatori: Sanna (rl3.1 bv1 bb1 k2 pgl0), Braccini (rl0.2 bv0 bb0 k1 pgl0), Lovattini (rl1 bv2 bb0 k0 pgl0), Lettieri (rl1 bv0 bb1 k1 pgl0), Naccarella (rl0.1 bv0 bb2 k1 pgl0), Loardi (rl2.2 bv0 bb1 k7 pgl0).