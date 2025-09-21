Baseball – Piacenza U18 supera Rho e Boves: c’è il ticket per le semifinali nazionali

Il Piacenza Baseball U18 domina in lungo ed in largo il gruppo 3 di qualificazione a Rho e passa di slancio alle semifinali nazionali in programma sabato prossimo. I biancorossi hanno battuto 4-1 i padroni di casa e 18-6 i cuneesi di Boves entrando con merito nelle migliori 12 d’Italia. La facilità con la quale la squadra di Andrea D’Auria si è sbarazzata delle avversarie non deve trarre in inganno o smentire le preoccupazioni paventate alla vigilia dettate anche da alcune importanti assenze. A rendere tutta in discesa la giornata sono state piuttosto due prestazioni “monstre” sia in difesa che in attacco.

Il racconto

In gara1 contro Rho, le basi piene abbandonate al 2° erano il presagio dei 4 punti che sarebbero entrati nell’attacco successivo. Arrivavano col doppio di Hernandez e i singoli di Travaini e Mercedes intervallati da tre basi per balls (D’Auria, Zironi e Agosti) ed in colpito (Ramirez). Da lì in avanti Piacenza non creava granchè ma in fondo il poker guadagnato era più che sufficiente vista l’inconsistenza di Rho, capace di una sola valida, il triplo di Garavaglia al 4° preavviso che dell’unico punto rhodense. Lettieri e Lovattini salivano in cattedra (tre strike-out a testa) e a Rho restava ben poco da fare. Le valide piacentine era otto con sugli scudi Travaini (3 su 4) e, con 2 su 4, Hernandez e Mercedes.

Piacenza completava l’opera in gara2 mettendo all’angolo i piemontesi del Boves con un 18-6 per manifesta superiorità. Davvero poco da analizzare in un match a senso unico con 12 valide contro 2 a favore dei nostri. 8-5 dopo due innings, 12-6 al 4° e 6 punti al 5° che sentenziavano la fine anticipata. Anche stavolta magistrale la prova del bull-pen: il partente Ramirez concedeva la miseria di 2 valide e dopo di lui Hernandez e Zironi firmavano le loro no-hit. Nel box di battute le mazze più calde erano quelle di Hernandez (3 su 3), Lovattini (2 su 2) e Mercedes 2 su 4). L’intensa giornata si completava col successo di Rho sul Boves per 8-1 che comportava l’eliminazione dei piemontesi ed il passaggio del turno dei milanesi come secondi.

Prossime sfide

Il cammino del Piacenza proseguirà sabato con l’ultimo concentramento a tre, quello che per la prima classificata significherà Final Four Scudetto 2025. Sede del decisivo triangolare il diamante goriziano di Staranzano dove la giovanile piacentina si contenderà il prestigioso traguardo con i padroni di casa Ducks e Rovigo.

Nel week-end è proseguito, in verità senza troppa fortuna, il cammino delle altre giovanili in Coppa Emilia. U15 battuta a Parma dalla Crocetta 9-3 mentre l’U12 è stata anch’essa sconfitta, ma in casa al Montesissa, 17-10 da Sala Baganza.

