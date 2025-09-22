NutriSkin, l’evento di Keylife il 28 settembre a Piacenza: esperienza completa dedicata al benessere

A Piacenza, nella suggestiva cornice della Ex Chiesa del Carmine, domenica 28 settembre dalle ore 14.30, prende vita NutriSkin, un evento firmato KEYLIFE che unisce la nutrizione alla cosmetica con lo scopo di promuovere una bellezza consapevole e autentica. Un’iniziativa rivolta soprattutto al pubblico femminile, che coniuga salute e bellezza attraverso un pomeriggio di esperienze personalizzate.
NutriSkin propone un’esperienza completa dedicata al benessere e alla cura di sé, articolata in diverse attività pensate per coinvolgere e guidare ogni partecipante in un percorso personalizzato.
Tra le proposte: lezioni pratiche di make-up e skincare su misura, percorsi guidati per apprendere le basi di una corretta alimentazione e approfondire il protocollo VLCKD, analisi approfondite della pelle e della composizione corporea, oltre a consulenze professionali con medici, nutrizionisti e skin coach.
L’esperienza si arricchisce con degustazioni sane e gustose firmate Keylife per poi concludersi con omaggi esclusivi e premi pensati per proseguire il percorso anche a casa.
L’evento nasce dalla sinergia tra KEYLIFE, Dolomia e MyCli, tre eccellenze italiane che condividono una missione comune: offrire strumenti concreti per preservare la salute e valorizzare la bellezza, a partire dalle scelte quotidiane.
L’ingresso è gratuito e le attività prenderanno il via alle ore 14.30. Un’occasione imperdibile per riscoprire il proprio equilibrio, guidati da esperti in un ambiente stimolante e accogliente.
Keylife
Fondata nel 2020, KEYLIFE è parte del gruppo Unifarco e nasce per offrire una risposta scientificamente fondata alla crescente domanda di salute, controllo del peso e bellezza metabolica. Attraverso protocolli nutrizionali efficaci e integratori ad alto impatto, KEYLIFE lavora per rendere semplice ciò che è scientificamente complesso. In collaborazione con medici, nutrizionisti e farmacisti, integra alimentazione e supplementazione in strategie concrete per rallentare l’invecchiamento, migliorare la qualità della vita e valorizzare la bellezza dall’interno.