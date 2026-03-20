Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, trasferta domenicale a Cesena

Domenica 22 marzo alle ore 17.30, la Pallavolo San Giorgio affronterà in trasferta il Volley Club Cesena in una sfida cruciale per la classifica.

Nonostante la recente sconfitta interna contro Ostiano, arrivata al termine di una lunga battaglia e in piena emergenza per l’assenza di entrambe le alzatrici, la formazione piacentina è uscita dal campo a testa alta, dimostrando di poter competere con qualsiasi avversario. Le romagnole, dal canto loro, attraversano un buon momento di forma, avendo conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque gare, e precedono They e compagne di un solo punto in classifica (24 contro 23). La sfida rappresenta quindi un’ottima occasione per effettuare il sorpasso.

Rispetto al match d’andata disputato lo scorso novembre, entrambe le squadre hanno apportato alcune modifiche ai rispettivi roster. Tra le fila della Pallavolo San Giorgio è arrivata di recente l’alzatrice Giulia Malvicini, mentre Cesena ha inserito la schiacciatrice Martina Pirro, proveniente da Pomezia (B1), e l’alzatrice Cecilia Valicelli, attualmente svincolata.

L’incontro si disputerà presso il PalaBccRomagnolo (ex Carisport) e sarà diretto dagli arbitri Francesco Mischi e Federico Ferrara, della sezione di Verona. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Volley Club Cesena.

Classifica

Ravenna 47 (16-3) punti; Ripalta Cremasca 42 (15-4); Osgb Campagnola 42 (14-5); Valdarno 39 (12-7); Fantini Folcieri Ostiano 34 (11-8); Bologna 32(12-7); Montesport 25 (9-10); Cesena 24 (6-12); Pall. San Giorgio 23 (8-11); Centro Volley Reggiano 22 (7-11); Forlì 22 (7-12); Riccione 22 (7-12); Moma Anderlini 14 (4-15); Pall. Scandicci 12 (4-15).

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