Basse temperature al liceo Colombini, la Provincia: “Valutiamo azioni nei confronti del gestore”

Il servizio Edilizia e servizi tecnologici della Provincia è tempestivamente intervenuto, già dalla mattina di ieri (11 dicembre 2023), per risolvere le problematiche delle basse temperature segnalate e riscontrate nelle aule della sede principale del liceo Colombini, in viale Beverora a Piacenza.

Nello scusarsi con la scuola per quanto accaduto, il servizio Edilizia e servizi tecnologici informa altresì che valuterà le opportune azioni nei confronti del gestore del calore, al quale – tramite i passaggi formali richiesti per eventi di questo tipo – saranno contestati e circostanziati i dettagli del grave disagio arrecato.

Già ieri i tecnici dell’ente di Corso Garibaldi avevano immediatamente informato il manutentore della situazione, nonché dell’opportunità di verificare l’eventuale necessità di un intervento mirato all’impianto, che aveva evidenziato criticità anche nella mattinata di oggi (per una caldaia andata “in blocco”).

Il problema – monitorato anche con diversi sopralluoghi – è stato così risolto già nel corso della giornata di oggi, riportando le temperature interne delle aule a norma, cioè ad un livello non inferiore a 19 gradi centigradi. È stato in ogni caso deciso di estendere l’orario di accensione dell’impianto, per garantire ulteriormente il necessario riscaldamento degli ambienti.

Per quanto invece attiene alle aule contigue al cantiere aperto per l’adeguamento antisismico dell’edificio, il servizio Edilizia e servizi tecnologici informa che sono iniziati i lavori di preparazione per l’installazione dei pannelli isolanti che ridurranno il disagio acustico e termico.

Gilda insegnanti: “Mancanza di condizioni idonee per lo svolgimento delle lezioni”

Quanto è accaduto nella giornata di lunedì al Liceo Colombini è un fatto grave: riteniamo inammissibile che la compagine politica che guida la Provincia, nell’anno 2023 in una città come Piacenza, non riesca a garantire le condizioni minime di riscaldamento dei locali per permettere il normale svolgimento delle lezioni.

Il giorno successivo ci saremmo aspettati un nota ufficiale da parte dei responsabili politici dell’ente almeno per scusarsi del disagio, ma ad oltre 24 ore tutto tace, commenta Salvatore Pizzo – coordinatore della Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza.

“Del resto gli esponenti del Pd che guidano la Provincia non prevedono di avere la creanza di comunicare quanto dovrebbero alle rappresentanze ufficiali delle categorie scolastiche ad esempio, proprio per quanto riguarda il Colombini, fino oggi nulla hanno mai riferito in merito all’allocazione nei container di una parte del Liceo- conclude – non possiamo che prendere atto di queste modalità che avverseremo in tutti i modi possibili e che sicuramente valuteranno i cittadini alla prossima scadenza elettorale che dovrebbero essere le elezioni europee”.