Saggio dei vigili del fuoco, dopo il maltempo si recupera domenica prossima alla sede in strada Valnure

In data 17 dicembre si terrà presso la Sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco di Piacenza il consueto saggio professionale di cui all’oggetto; il programma prevede l’apertura al pubblico della Sede Centrale alle ore 9.30 mentre l’inizio della manifestazione durante la quale i Vigili del Fuoco Piacentini daranno prova delle loro capacità operative, è prevista alle ore 10.30.

In caso di condizioni metereologiche particolarmente avverse, al fine di garantire la sicurezza del personale operativo partecipante, l’evento sarà posticipato a data da destinarsi che verrà eventualmente comunicata successivamente.

Inoltre anche quest’anno in occasione della festa dell’Epifania, il giorno 06 gennaio, si svolgerà la consueta festa di benvenuto all’allegra “vecchietta”; nel pomeriggio la Sede Centrale aprirà le proprie porte alla popolazione con la consueta esposizione di automezzi ed attrezzature, in attesa dell’arrivo della Befana.

Si ritiene utile evidenziare che si rinnoverà l’iniziativa “un giocattolo per un sogno” in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: cioè tutti i bambini che lo desidereranno, in modo assolutamente volontario, potranno portare un gioco, purché pulito ed in buono stato di conservazione, che verrà poi consegnato alla Caritas, per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie in situazioni economiche meno fortunate delle nostre.