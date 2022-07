Belgioioso Comics and Games, il 9 e 10 luglio a Castello di Belgioioso (Pavia)

Dal 9 al 10 luglio al Castello di Belgioioso, si svolgerà la terza edizione (edizione estate) di Belgioioso Comics and Games, dove la cultura pop e il fumetto si presentano come un binomio sempre più creativo ed innovativo.

Durante le prime due edizioni la sorprendente location del Castello di Belgioioso e il mix di espositori ed eventi hanno creato una magica sinergia portando la manifestazione ad un immediato successo.

Questa terza edizione si apre strategicamente alla città di Belgioioso, portando un palinsesto di musica, spettacoli, mostre, videogames e una grande e rinnovata food court: infatti a partire dalle ore 20 di sabato e di domenica nella piazza di Belgioioso inizieranno gli spettacoli aperti a tutti, con i doppiatori Alberto Pagnotta e Luna Racini, dance show a tema disney e kpop e musica live con la Chocobo Band, una cover band che suona temi della saga videoludica di Final Fantasy.



Questo affascinante percorso attraverso tutte le sfumature dell’immaginario prosegue con grandi novità a partire dal raddoppio degli spazi espositivi del Castello con l’apertura di nuovi saloni e cortili, raddoppio degli stand della fiera-mercato, un’area dedicata all’approfondimento della cultura giapponese e una ricostruzione di un campo di armigeri con tende, armature, locanda e suggestive rievocazioni.



La fiera-mercato è caratterizzata da una vastissima gamma di comics, libri fantasy, giochi in scatola, gadgets, action figure, modellini e statue ispirati alla trazione manga e provenienti dall’universo dei supereroi americani ed ancora un sacco di prodotti legati al mondo del fantasy e del videogioco, molte saranno le ispirazioni tratte da serie tv e anime senza dimenticare la possibilità di avere moltissimi articoli provenienti dal mondo cosplay, abbigliamento e accessori steampunk e tantissime altre meraviglie nerd e otaku.

Non la solita fiera comics ma, una vera e propria esplorazione all’interno di un antico castello che condurrà i visitatori attraverso la modernità del nostro tempo.

L’Ente fiera ha previsto un servizio di navette gratuite che collegheranno il Castello di Belgioioso con la stazione ferroviaria di Pavia.

EVENTI IN PROGRAMMA

Fiera mercato Comics and Gadgets – Area Neoclassica – 10/20

Fiera mercato del fumetto italiano, americano e giapponese, gadgets, action figures e un sacco di articoli legati al mondo del fantasy e le serie tv.

Belgioioso Comics Night Live – Piazza di Belgioioso – 20/24

Area Giappone – Area Viscontea – 14/18

Un’ area dedicata all’ approfondimento della cultura giapponese curata da Ochacaffè associazione per la diffusione della cultura orientale in italia, corsi base di lingua, cerimonia del the, organizzazione viaggi e altre attività legate al paese del sol levante.



Medioevo – Area Viscontea – 10/24

Una ricostruzione di un campo di armigeri con tende, armature e suggestive rievocazioni con gli amici dell’ Ordine del Guado di Sigerico, con l’obbiettivo di regalare un immersione nelle atmosfere medievali.

Accademia del fumetto – Area Viscontea – 10/20

Nella Sala degli affreschi al piano terra del Castello potrete far volare il vostro talento fumettistico e seguire i laboratori sulle tecniche di disegno più utilizzate nel mondo comics con i prestigiosi insegnanti della Scuola del Fumetto di Milano. Il tutto accompagnato da incontri con autori e mostre tematiche.

Arte Digitale Nelle Segrete – Area Viscontea – 10/24

Nelle segrete del Castello i visitatori troveranno una galleria di illustrazioni digitali realizzate da ex studenti e docenti della Scuola del fumetto di Milano. Dal fantasy alla concept art, viaggiate con noi per esplorare mondi fantastici!



Area Cosplay – Area Neoclassica – 10/20

Un particolare risalto sarà dato al mondo cosplay con un padiglione dedicato interamente a sfilate, contest competitivi, set fotografici e altre sorprese in collaborazione con l’associazione Epicos di Roma.



Area Ludica – Area Neoclassica – 10/20

Un percorso tra postazioni di gioco libero di tutti i tipi, da tavola, di ruolo, miniature e card games con l’accompagnamento dell’associazione Aerel di Pavia.



Area Videogames – Area Viscontea – 10/24

L’intera sala dell’incompiuta sarà dedicata agli e-sport. Grazie agli amici di Vxp-Project ci saranno diverse attività legate al mondo dei videogames, caratterizzate da tornei, free play e realtà aumentata.

Area Food Court – Area Viscontea 10/24

Abbiamo anche creato per te una area food con una ricca scelta gastronomica, con un occhio di riguardo alle tendenze food giappone & corea.

Orari



Sabato 09 LUGLIO

Area Neoclassica – 10:00 alle 20:00 – stand espositivi e area cosplay

Area Viscontea – 10:00 alle 24:00 – food court, medioevo, videogames, mostra Arte Digitale Nelle Segrete curata dalla scuola del Fumetto di Milano

Piazza di Belgioioso – 20:00 alle 24:00 – dj set kpop, spettacolo dance show, musica live



Domenica 10 LUGLIO

Area Neoclassica – 10:00 alle 20:00 – stand espositivi e area cosplay

Area Viscontea – 10:00 alle 24:00 – food court, medioevo, videogames, mostra Arte Digitale Nelle Segrete curata dalla scuola del Fumetto di Milano

Piazza di Belgioioso – 20:00 alle 22:30 – dj set kpop, spettacolo Voice’s Magic

Ingresso

Biglietto intero: 10 € – Biglietto ridotto 7 € (bambini 6/12, over 60)

Segreteria Organizzativa

Ente Fiere dei Castelli di Belgioioso e Sartirana – Tel. 0382/970525

info@belgioiosocomics.it – https://www.belgioiosocomics.it/