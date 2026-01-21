Beroomie, l’app per trovare il giusto coinquilino parla piacentino: l’idea di due laureati all’Università Cattolica

A quanti è capitato di trasferirsi all’estero per motivi di studio, ma anche di lavoro, e ritrovarsi a condividere l’appartamento con coinquilini del tutto incompatibili con le proprie abitudini?

Nasce dall’esperienza, non sempre positiva, che due ex studenti della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza hanno maturato sulla loro stessa pelle, Beroomie.

Un’app, un’applicazione, che qualcuno ha definito il “Tinder degli affitti” facendo un parallelo con la nota app di incontri: anche qui si parla di incontri, ma non sono quelli affettivi. Ciò che Giovanni Valdata e Gianmarco Ebeling hanno ideato, sviluppato, pubblicato e messo a disposizione di 7 mila utenti (tanti fino ad oggi la stanno utilizzando) mette in relazione le esigenze di chi, soprattutto giovani studenti e lavoratori, cerca coinquilini con cui condividere un appartamento.

«Siamo partiti» dicono i due ex studenti «da quella che abbiamo avvertito essere un’esigenza molto comune, soprattutto tra studenti e giovani lavoratori che si trovano a dover vivere per periodi più o meno lunghi lontani da casa, a volte anche all’estero».

«Quella cioè» aggiungono i due ex studenti della Cattolica «di trovare coinquilini con cui condividere l’appartamento che siano quanto più affini possibili». Giovanni e Gianmarco, durante il percorso di studi in Cattolica a Piacenza, grazie al percorso Double degree abbinato al corso di laurea triennale in International Management, hanno avuto l’opportunità di studiare due anni all’estero: Gianmarco all’Universidad de las Americas Puebla in Messico e Giovanni alla Elon University, in America. «Durante quel periodo» raccontano «ci sentivamo e parlavamo delle nostre esperienze di co-living che non sempre erano, diciamo così, delle migliori».

Identificato il problema, comune a tanti studenti come loro, i due giovani hanno deciso di colmare il gap progettando un’applicazione, di cui Ebeling (che dopo la triennale si è formato come sviluppatore informatico autodidatta) ha curato la progettazione, mentre Valdata (che ha proseguito con la laurea magistrale in Global Business Management) ha studiato il piano commerciale e la sostenibilità economica.

Da qui è nata Beroomie. Chi si iscrive crea un proprio profilo in cui sono inseriti quanti più dati possibile: età, Paese di provenienza, lingue conosciute, abitudini di vita, gusti, stili di vita, passione per gli animali. Un filtro separa tra chi cerca e chi offre appartamento.

Da lì parte l’associazione con i profili maggiormente affini. Una sorta di punteggio rapido che associa in breve tempo i profili più compatibili. Esiste anche una sezione in cui agenzie immobiliari e privati possono pubblicare i loro appartamenti vuoti che gruppi di possibili coinquilini possono candidarsi ad affittare insieme. Da aprile 2025, da quando è stata pubblicata, l’app dei due ex studenti della Cattolica di Piacenza è stata scaricata 13 mila volte.

