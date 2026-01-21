Corso sul defibrillatore per chi deve conseguire o rinnovare la patente, Progetto Vita aderisce alla proposta: appuntamento il 27 gennaio

Progetto Vita attraverso la sua organizzazione ha aderito alla proposta innovativa e di forte impatto sociale del dr. Fabio Costantini, medico cardiologo di Massa e Presidente di “Cardiosecurity Italia”. La proposta, che è alla base di un progetto di legge, vuole rendere obbligatorio in Italia un corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) a tutti coloro che devono conseguire o rinnovare la patente di guida, fino ai 60 anni di età.

Lo scopo è formare cittadini capaci di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

Progetto Vita darà l’avvio a questo progetto con una prima fase anticipatoria, strutturata a Piacenza e Provincia (prima in Italia) proponendo a tutte le scuole guida di Piacenza degli incontri “InFormare DAE” agli istruttori ed ai candidati al conseguimento della patente.

In accordo con Monica Giarola, titolare delle Autoscuole Della Farnesiana, Dante e Giardino, che ha accolto con entusiasmo il nostro invito ad aderire al progetto “Cardiosecurity”, il primo evento avverrà il 27 gennaio, ore 18.30 presso la sede della Autoscuola Della Farnesiana, via Falconi 12- Piacenza, con la partecipazione volontaria degli iscritti al corso per patenti provenienti dalle tre autoscuole.

