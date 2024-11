E’ iniziato il volo del “Colibrì”, la nuova biblioteca inaugurata alla scuola primaria De Amicis

Si chiama Colibrì ed è stata inaugurata ufficialmente ieri mattina alla primaria De Amicis: è la nuova biblioteca scolastica innovativa della rete di Biblòh!, un nuovo spazio polivalente collocato al primo piano del plesso di via Farnesiana pensato per valorizzare il patrimonio editoriale come strumento didattico e culturale, ma anche come veicolo di aggregazione e coinvolgimento delle famiglie e dell’intera comunità.

Anche i piccoli alunni della scuola hanno potuto scoprire scaffali dotati di rotelle per un facile riallestimento, sedute morbide, tavoli, schermi Lim e cubotti appesi per l’esposizione di libri su argomenti selezionati che, a rotazione, serviranno a organizzare momenti di lettura collettiva, anche con gli autori. Nell’aula si potrà fare formazione per i docenti, organizzare laboratori di vario tipo e attività didattiche in piccoli gruppi. Alla De Amicis è presente anche un’aula-biblioteca, caratterizzata da un allestimento “classico”.

Colibrì, che deve il suo nome a un’idea degli alunni, è dedicata a due persone importanti per l’istituto, scomparse prematuramente: la giovane maestra Lucia Gaggioli e la collaboratrice vicaria Fausta Agosti.

All’inaugurazione, animata musicalmente da un quartetto di strumentisti del Milestone Jazz Club, erano presenti la dirigente scolastica Simona Favari, l’assessore comunale Christian Fiazza, il consigliere d’amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano Luca Groppi, il referente della rete nazionale Biblòh! Angelo Bardini, laresponsabile della formazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale Manuela Rossi, il presidente del Consiglio di Circolo Domenico Rossetti, le famiglie Gaggioli e Agosti ed anche alcuni librai del quartiere e della città.

Nel corso del suo intervento la dirigente scolastica Simona Favari ha ringraziato la Fondazione di Piacenza e Vigevano che ha sostenuto finanziariamente l’avvio di Colibrì. L’ente di via Sant’Eufemia supporta la rete di Biblòh! con un Bando triennale, pensato per favorire la progettazione e la costruzione di nuovi ambienti negli istituti piacentini.

Un intervento che promuove l’implementazione del patrimonio librario, la formazione dei docenti su metodi didattici innovativi e tematiche da utilizzare nella biblioteca fisica e virtuale, nonché l’organizzazione di eventi a carattere nazionale.

È iniziato ieri anche il corso di formazione “Educazione alla lettura e laboratorio di scrittura con il WRW (Writing and Reading Workshop)”, un’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Gandhi, capofila della Rete Biblòh!, per promuovere la cultura della lettura e della scrittura negli studenti.

Con passione e competenza la formatrice e docente di lettere Jenny Poletti Riz sta portando avanti un percorso innovativo – seguito da oltre un centinaio di insegnanti di scuola primaria e secondaria appartenenti alle scuole Biblòh! della provincia di Piacenza – volto a favorire la pratica della lettura e a educare lettori consapevoli, critici e attivi. Finanziato anche dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, il corso è suddiviso in tre moduli che si svolgono nella scuola primaria Rodari di San Nicolò tra novembre 2024 e maggio 2025.