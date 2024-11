Un grande successo l’edizione 2024 di #OpenUnicatt, all’Università Cattolica

La nuova edizione di #OpenUnicatt, il viaggio che porta gli studenti a scoprire tutti i campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è iniziata lo scorso 22 novembre a Cremona. Ed è stata un grande successo la tappa di Piacenza, oggi, sabato 30 novembre, organizzata tra la piazzetta interna e le aule del campus.

«Dopo un Career Day con numeri da record, anche l’Open Day ha registrato adesioni e presenze da record» rimarca con soddisfazione il direttore di Sede, Angelo Manfredini. «È la conferma che siamo nella giusta direzione. Le Facoltà stanno facendo un grande lavoro, l’offerta formativa è continuamente aggiornata ed è distintiva. L’idea di fondo del campus è di essere un’università da vivere. Dove gli studenti possano trovare adeguati spazi per la didattica, lo studio, la socializzazione. Un campus dove crescere come persone e come comunità».

Alla scoperta del campus

Durante tutta la mattina, è stato possibile possibile scoprire le opportunità che offre il campus di Via Emilia Parmense, 84, a partire dai corsi di laurea triennali e magistrali, attraverso colloqui con tutor e studenti, ma anche i servizi come EDUCatt, la Fondazione senza fini di lucro cui l’Università Cattolica ha affidato il compito di erogare i servizi relativi al diritto allo studio a favore degli studenti durante il loro percorso universitario, il Polo studenti, i Servizi per l’inclusione, UCSC International e il Centro pastorale. Non solo: i partecipanti sono stati protagonisti di veri e propri tour guidati nel campus piacentino e nel Collegio inCampus, e hanno usufruito dei colloqui individuali pensati ad hoc per l’orientamento psicoattitudinale.

«Avevamo registrato una crescita sugli Open Day, ma a questo evento si sono iscritte più di 750 persone, un dato che ci fa veramente molto piacere» spiega Michelangelo Balicco, direttore della Funzione Marketing dell’Ateneo. «I giovani hanno capito qual è la value proposition del campus di Piacenza, così come le aziende hanno capito da tempo qual è il valore dei nostri laureati e lo hanno dimostrato anche in occasione dell’ultimo Career Day, qui, a Piacenza. Anche per #OpenUnicatt, il nostro ateneo mette a disposizione l’intera comunità dell’Università Cattolica, dai presidi fino ai docenti e il personale tecnico-amministrativo, per dare informazioni più precise e più capillari alle ragazze e ai ragazzi che guardano con interesse all’università».

L’attenzione dell’Ateneo è da sempre rivolta anche alle famiglie degli studenti. Non a caso, oggi numerosi genitori hanno partecipato all’evento “Come accompagnare i propri figli nella scelta universitaria”.

La soddisfazione dei presidi

Molto soddisfatti anche i tre presidi. Per la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, guidata da Marco Allena, il preside ha introdotto i partecipanti dando il via alle presentazioni della Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Doppia Laurea Diritto e Economia 5+1), della Laurea triennale in Management per la sostenibilità, della Laurea triennale in Economia aziendale e del Programma internazionale di studio Double Degree. Sono state presentate anche le Lauree magistrali in Gestione d’azienda, in Banking e consulting, in Innovazione e imprenditorialità digitale, in Global Business management e in Food Marketing e strategie commerciali.

Pier Sandro Cocconcelli, preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, ha presentato le sempre più numerose opportunità di studio all’estero e ha introdotto la presentazione delle Lauree triennali in Scienze e tecnologie agrarie e in Scienze e tecnologie alimentari, oltre al Profilo in Food production management, oltre alle Lauree magistrali in Agricoltura sostenibile e di precisione, in Agricultural and food economics, in Scienze e tecnologie alimentari e in Food processing: innovation and tradition.

Per la Facoltà di Scienze della formazione, invece, il preside Domenico Simeone, ha introdotto la presentazione della Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, della triennale in Scienze dell’educazione e della formazione e della magistrale in Progettazione pedagogica e coordinamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

Dopo gli speed talk, che hanno offerto ai partecipanti la possibilità di fare brevi colloqui individuali con gli studenti e i docenti, la ricca mattinata è stata conclusa con un light lunch, offerto nel campus piacentino.