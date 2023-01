Biglietti omaggio Mamma Mia! Il Musical! 28 e 29 gennaio al Teatro Politeama Piacenza

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo “Mamma Mia! Il Musical!” in programma sabato 28 e domenica 29 gennaio al Teatro Politeama di Piacenza.

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 15 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Mamma Mia! Il Musical! – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Mamma Mia! Il Musical!

Teatro Politeama – Piacenza

sabato 28 gennaio – ore 21

e domenica 29 gennaio – ore 17

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS/WhatsApp con scritto MAMMA MIA + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona.

Il musical farà tappa a Piacenza il 28 e 29 gennaio al Teatro Politeama ( le date di Piacenza sono a cura di AD Management )

Mamma Mia! si fa sempre più ‘Beautiful’

nel cast arriva Clayton Norcross

il nuovo Tour italiano del Musical dei Record

Romantico, appassionante, ‘profumato’ di mare e di sole e… sempre più ‘beautiful’. Dopo i ripetuti sold out del Tour anche in questa incredibile stagione estiva, “Mamma Mia!” il Musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba è ripartito per un nuovo, atteso tour italiano con una importante novità: l’ingresso nel cast di Clayton Norcross: l’amatissimo Thorne della celebre soap Beautiful che riceve l’eredità di Paolo Conticini e va ad affiancarsi agli altri due ‘storici’ protagonisti, Luca Ward e Sergio Muniz. La tournée 2022-2023 dello spettacolo, prodotto dalla PeepArrow Entertainment, è partita lo scorso 25 ottobre da Mestre e dopo Firenze, Assisi, Bergamo, toccherà ancora Montecatini, Genova, Varese, Messina, Catania, Trento, Padova, Parma, Piacenza, Bologna, Forlì, Brescia, Bari.

Accanto ai 3 protagonisti tornerà in scena Sabrina Marciano nel ruolo di Donna insieme a un ricco cast di artisti, tra i più affermati del musical italiano, e l’Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, che faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper e molti altri: per il pubblico 24 brani tutti da ballare e da cantare, successi senza tempo che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo.

La trama: in una bellissima isoletta greca, sempre assolata e lambita da acque trasparenti, la giovane Sofia, pochi giorni prima di sposarsi, invita al proprio matrimonio i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto.

Basata sul libretto originale di Catherine Johnson, la storia di “Mamma Mia!” negli anni ha appassionato spettatori di tutte le età, proprio per la sua capacità di emozionare, puntando tutto su sentimenti forti: il romanticismo e l’amicizia, ma anche il coraggio di provare a realizzare i propri sogni gettando ‘il cuore oltre l’ostacolo’.

Il musical, prima versione interamente originale realizzata da Massimo Romeo Piparo con una produzione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale Flaiano nel 2018, offre al pubblico una messa in scena spettacolare e tecnologica: grazie a un pontile sospeso, barche ormeggiate, un vero bagnasciuga, pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu con cascate di bouganvillea, si ha davvero l’impressione di godere della bellezza di una incantevole isoletta greca.

Prossime date del TOUR INVERNALE 2022/23

-13 e 15 gennaio 2023 TRENTO Teatro Auditorium

-21 gennaio 2023 PADOVA Gran Teatro Geox

-dal 25 al 26 gennaio 2023 PARMA Teatro Regio

-28 e 29 gennaio 2023 PIACENZA Teatro Politeama

-dal 3 al 5 febbraio 2023 BOLOGNA Teatro EuropAuditorium

-7 e 8 febbraio 2023 FORLI’ Teatro Diego Fabbri

-11 febbraio 2023 BRESCIA Gran Teatro Morato

-dal 17 al 19 febbraio 2023 BARI Teatro Team

regia di Massimo Romeo Piparo

Musica e testi di Benny Andrersson e Björn Ulvaeus, e alcuni brani di Stig Anderson.

Libretto di Catherine Johnson

Originariamente ideato da Judy Craymer

Allestimento italiano e regia originale di Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment su licenza di Music Theatre International (Europe)

Per l’acquisto dei biglietti

