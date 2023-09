Biglietti omaggio Max Angioni. A Soarza di Villanova sull’Arda – Piacenza l’8 settembre

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Max Angioni in programma venerdì 8 settembre alla Festa della Giardiniera a Soarza di Villanova sull’Arda.

Soarza di Villanova sull’Arda si raggiunge facilmente in 11 minuti dal casello autostradale di Castelvetro Piacentino.

Max Angioni, il miracolato – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

MAX ANGIONI

il miracolato

Soarza di Villanova sull’Arda (Pc)

venerdì 8 settembre – ore 21.30

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto ANGIONI PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona (altri vicini acquistabili).

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

Max Angioni a Soarza di Villanova sull’Arda – Piacenza

Venerdì 8 settembre cabaret con MAX ANGIONI!

alla FESTA DELLA GIARDINIERA alla Cascina Pizzavacca a Soarza di Villanova sull’Arda!

Alle 21.30 salirà sul palco uno dei comici più apprezzati del momento, Max Angioni, che in pochi anni si è preso la scena italiana conquistando centinaia di migliaia di fan con i suoi divertenti sketch tra televisione e social network.

Maggiori info evento a breve

Max Angioni a Soarza di Villanova sull’Arda – Piacenza

MAX ANGIONI

in

il miracolato

Soarza di Villanova sull’Arda – Piacenza

venerdì 8 settembre – ore 21.30

Per l’acquisto dei biglietti

Max Angioni, il miracolato Acquista biglietti qui*

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza 24, puoi acquistare biglietti vicino a quello vinto. Aspetta di ricevere indicazioni da Radio Sound.