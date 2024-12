Il bilancio della polizia, reati in calo del dieci per cento ma crescono i conflitti familiari. Oltre 3400 chiamate al 113 – AUDIO

Diminuiscono i reati, un trend dovuto anche all’attività di prevenzione, grazie a strumenti come l’ammonimento e il codice rosso. Ad aumentare, in particolare, è la conflittualità in ambito familiare. E’ quanto emerge dal bilancio tracciato dal questore Ivo Morelli.

E proprio per quanto riguarda la prevenzione sono stati 34 i fogli di via obbligatori, 26 gli avvisi orali, 43 gli ammonimenti del questore. La Squadra Volanti è scesa in strada con 3001 pattuglie, supportate da 202 equipaggi del reparto Prevenzione Crimine. Sono state 25302 le persone identificate e 7886 i veicoli controllati. Sono stati 26 gli arresti e 333 le denunce. In totale sono state 3482 le chiamate al 113 con 28581 interventi totali.

Per quanto riguarda la Squadra Mobile sono stati 72 gli arresti e 20 le altre misure di custodia cautelare. Sono state 243 le denunce, 193 le indagini per reati contro la persona. Gli agenti hanno sequestrato 4958,2 grammi di sostanze stupefacenti.

In fatto di immigrazione sono state 211 le espulsioni, 38 gli accompagnamenti al CPR e 27 gli accompagnamenti alla frontiera.

Per quanto riguarda la polizia stradale, sono state 49 le patenti ritirate, 4855 le sanzioni e 2 gli incidenti mortali rilevati.

La polizia ferroviaria ha denunciato 37 persone, mentre la polizia postale 27.

“Nel 2024 possiamo registrare un calo dei delitti in generale del 10 per cento. Questo è un dato importante, ci lascia ben sperare in un 2025 con questo trend di abbassamento dei reati quindi una positiva valutazione rispetto al 2023. Quella del 2024 una speranza di avere una cittadinanza sempre più disposta a rispettare le regole e a chiamarci quando esistono invece problematiche anche solo di convivenza, che è uno dei problemi più grossi che invece abbiamo registrato: proprio quella della conflittualità in ambito familiare. Quindi su questi aspetti si fa rete ed è necessario che ci arrivino le segnalazioni: attraverso la chiamata al 113 o al 112, o quando sarà attivo il 112 numero unico europeo perché si può intervenire dal punto di vista preventivo”.