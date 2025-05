Più che positivo il bilancio di Tutor, Capellini: “Volume d’affari, progetti e studenti coinvolti in continua crescita”

L’assemblea dei soci di Tutor al servizio delle persone e del territorio, ente di formazione professionale e di proprietà dei comuni di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda, ha approvato il 7 maggio scorso il bilancio d’esercizio 2024, con un volume d’affari pari ad oltre 2,8 milioni di euro in un trend di continua crescita. Il risultato della gestione caratteristica emerso è stato più che positivo, con un incremento del patrimonio netto che ha superato 1 milione di euro.

I progetti

“La società ha incrementato i progetti di formazione e politiche attive per il lavoro per rispondere alle tante richieste di personale qualificato nella filiera della meccanica, della transizione ecologica, del digitale e dei servizi coinvolgendo oltre 2 mila persone in questo primo anno di mandato”, dichiara il presidente di Tutor Andrea Capellini.

Gli investimenti

“Sono stati conclusi anche importanti investimenti sulle sedi che hanno portato al completamento e installazione di impianti fotovoltaici che garantiranno per il futuro una maggiore sostenibilità, sia in termini di efficienza che ambientale. Nel corso del 2024, le nostre azioni principali hanno riguardato le politiche relative all’antidispersione scolastica, al successo formativo e all’alternanza scuola-lavoro grazie all’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale finanziati dalla Regione Emilia-Romagna”.

Inclusione socio-lavorativa

“Sono state valorizzate inoltre le politiche relative all’inclusione socio-lavorativa delle persone a rischio di esclusione del mercato del lavoro (disoccupati di lunga durata e nuove povertà) e le politiche relative agli interventi, grazie all’esperienza pluriennale dell’ente, in merito alle attività collegate al collocamento mirato delle persone disabili e al sostegno alle scuole in materia di disabilità. Una formazione qualificata volta dunque all’occupabilità e alla crescita individuale delle persone in stretto raccordo con il mondo delle imprese e le vocazioni produttive del nostro territorio”.

“Nell’ultimo anno una particolare attenzione è stata dedicata anche al settore del digitale con i nuovi Summer Camp e la formazione permanente e dell’automazione industriale, con percorsi formativi dedicati a disoccupati ed occupati e percorsi di formazione in ambito socio-sanitario e regolamentati” – sottolinea il direttore di Tutor Mirco Potami.

L’assemblea si è conclusa con i ringraziamenti da parte dei soci, in particolare erano presenti per il Comune di Fiorenzuola l’assessore Marcello Minari mentre per il Comune di Piacenza l’assessore Gianluca Ceccarelli.

Infine, conclude il presidente Capellini: “Anche a nome del consiglio di amministrazione nelle persone di Paolo Monza e Giorgia Signaroldi – che ringrazio a mia volta per la collaborazione proficua avviata da subito insieme alla dedizione del Direttore Potami – un particolare ringraziamento a tutto il personale di Tutor per l’impegno e la passione che ogni giorno esprime nell’aiutare a costruire il futuro di tante persone, ai nostri comuni soci nelle persone dei sindaci Katia Tarasconi e Romeo Gandolfi insieme alle rispettive amministrazioni e assessorati di competenza con i quali ci rapportiamo quotidianamente, al nostro revisore Riccardo Fornari, alle indispensabili aziende che collaborano attivamente con realtà come la nostra e, attraverso le quali, siamo impegnati a incrementare sempre di più un coinvolgimento reciproco negli interessi del futuro dei nostri ragazzi e del nostro territorio”.