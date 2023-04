Fiorenzuola, bimba investita da un furgoncino: soccorsa in eliambulanza

Investita da un furgoncino, bambina trasportata all’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nella zona di Fiorenzuola. La piccola era appena scesa dallo scuolabus che l’aveva lasciata lungo la strada che conduce a Baselicaduce. La bimba pare abbia attraversato la strada senza guardare con attenzione: in quel momento transitava un furgoncino. Il conducente ha tentato di frenare ma non è riuscito a evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure alla bambina. Per precauzione i sanitari hanno disposto il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.