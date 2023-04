Baseball – Presentati i gironi dei campionati italiani giovanili

Dopo il rinvio per maltempo della seconda giornata del Torneo Primavera di Colorno, al quale partecipava anche l’U15 del Piacenza Baseball, l’attenzione si sposta sui campionati che partiranno dopo Pasqua.

La Commissione Organizzazione Gare della zona Emilia Ovest ha resi noti i gironi che interessano le tre squadre schierate quest’anno dal Piacenza. Partendo dall’U15 le avversarie saranno Crocetta Parma, Junior Parma, Sala Baganza e Poviglio con formula di andata, ritorno e di nuovo andata. Esordio in casa contro lo Junior e termine della regular season il 15 luglio. L’U14 dal canto suo se la dovrà vedere con Crocetta Parma, Oltretorrente Parma, Junior Parma, Collecchio, Poviglio e Reggio Emilia.

Formula andata e ritorno, esordio in casa contro Crocetta e termine il 15 luglio. Infine i più piccoli dell’U12 giocheranno in un girone composto anche da Crocetta Parma, Collecchio, Sala Baganza, Poviglio e Reggio Emilia. Formula doppia andata e ritorno, esordio in trasferta contro Collecchio e termine il 5 luglio. Ma non finisce qui perchè il recente accordo di collaborazione con Brescia consentirà a sette atleti U18 biancorosso di disputare, in prestito al team bresciano, il campionato di categoria nel girone lombardo. Le partite interne saranno tutte disputate a Piacenza e le avversarie saranno Senago, Bollate, Codogno, Cabs Seveso, Milano 1946, Legnano, Old Rags Lodi e Rho.

Dopo diverse stagioni Piacenza Baseball torna così ad ospitare tutte le categorie federali confermando il processo di crescita in corso. L’auspicio è che, oltre che sotto il profilo quantitativo, tutto il movimento possa offrire positivi riscontri anche in termini qualitativi con buoni piazzamenti in gironi che, è bene precisarlo, confermano ogni anno risultati di spessore in quanto espressione di un territorio in cui il baseball può vantare notevoli tradizioni.