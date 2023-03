Attimi di panico per un bimbo di 6 anni. I fatti sono accaduti a Ponte dell’Olio questa mattina. Il piccolo si trovava in casa quando per motivi da chiarire è caduto battendo la testa. A quanto pare non una semplice testata. I genitori infatti hanno chiamato il 118 accorso sul posto in pochi istanti. Fortunatamente le condizioni del bimbo si sono dimostrate meno gravi di quanto apparisse in un primo momento e i sanitari hanno optato per il trasporto all’ospedale di Ponte dell’Olio.