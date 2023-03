Serie B – Bakery, che pomeriggio! Vittoria contro Fabriano (83-61) e dedica a Marco Beccari

Ad un anno dalla tragica scomparsa del presidentissimo biancorosso Marco Beccari, i ragazzi di coach Del Re estraggono dal cilindro la miglior prestazione stagionale e rullano la Ristopro Fabriano (83-61), dedicando i due punti a colui che questa macchina l’ha creata e accudita come una figlia.

La partita è un dominio su tutta la linea per Piacenza, che ha preso le redini al primo minuto e non ha mollato fino allo striscione dell’arrivo, vincendo con pieno merito. Fenomenale Simone Angelucci, da 22 punti e 8 rimbalzi, ma irresistibile tutto il collettivo biancorosso guidato da Cecchetti (15pts) e Marco Venuto (13pts e 6ast). È il secondo successo consecutivo per la Bakery: due punti che consolidano il 4° posto e che fanno sognare. Il terzo occupano proprio da Fabriano, oggi lontano sei lunghezze, è così irraggiungibile?

Quintetti Bakery Piacenza-Fabriano

BAKERY PIACENZA: Angelucci, Coltro, Passoni, Cecchetti, Berra. All. Del Re

FABRIANO: Centanni, Gulini, Petracca, Verri, Fall. All. Aniello

Primo tempo

Primo canestro del match a firma Angelucci: 3-0. Petracca risponde con il jumper. Cecchetti fa la voce grossa a centro area, Angelucci timbra un’altra bomba e coach Aniello è già costretto al time-out: 10-2 Piacenza. Al giro di boa del primo periodo c’è un primo allungo biancorosso: Angelucci chiude il gioco da tre punti e il tabellone segna così: 14-4. Tre minuti più tardi è fuga: 22-6 e massimo vantaggio nel match. I primi 10 minuti vanno in archivio con i padroni di casa in pieno controllo: 26-12.

Difesa e contropiede: è questo il menù vincente di Piacenza finora (28-14). Venuto manda a bersaglio la bomba del +17, poi Fabriano trova un minimo di fiducia e infila un parziale di 8-0 con le firme di Gulini e Centanni: 31-22. Coach Marco Del Re chiama timeout, e dalla pausa esce una Bakery fantastica: Venuto segna dall’angolo, El Agbani (8pts) si fa trovare pronto e Passoni timbra il +22. Al termine dei primi 20 minuti il tabellone recita un parziale abbastanza netto: 48-30.

Secondo tempo

Tripla di Stanic ad inaugurare la ripresa e risposta immediata di Passoni: 51-33. Si segna pochissimo in questo terzo periodo: dopo quattro minuti abbondanti sono solo 6 i punti a referto. Antisportivo a Zakaria El Agbani, Fabriano passa a riscuotere con due punti di Fall: 51-35. Seguono tre minuti di anti-basket (un tecnico alla panchina ospite, tanti falli, tensione), finché Venuto torna a dominare con la tripla del 59-40. Al termine del “tempino” è sempre +15 per i biancorossi, che controllano una partita comunque aperta.

Angelucci (19pts) lancia un altro strappo biancorosso a 7 minuti dal termine, ma Stanic riporta subito Fabriano a contatto: 65-53. Piacenza è caparbia, vuole la vittoria: Angelucci e Coltro segnano due rovesciate meravigliose che fanno impazzire il palazzetto (+15 a 4′ dalla fine). Fallo antisportivo fischiato a Centanni: Piacenza allunga ulteriormente e torna +18. Coltro e Cecchetti scrivono la parola fine sulla partita: 79-57 a 150″ dal termine. Piacenza vince la seconda in fila con il punteggio di 83-61.